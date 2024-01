Vastic wird Spielerentwickler bei Austria Klagenfurt

Ivica Vastic wird sich ab sofort um die Talente von Austria Klagenfurt sowie der Partnerklubs FC Viktoria 1899 Berlin und HNK Sibenik kümmern.

Der frühere österreichische Star Ivica Vastic übernimmt den Job als "Head of Player Development" bei den Klubs der SEH Sports & Entertainment Holding. Dazu zählen neben Bundesligist Austria Klagenfurt auch der deutsche Regionalligist Viktoria Berlin sowie der kroatische Zweitligist HNK Sibenik, bei dem Vastic auch als U-19-Trainer tätig sein wird.

"Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und bin sehr dankbar, dass die Verantwortlichen mir dieses Vertrauen entgegenbringen. Ich habe Spaß daran, junge Spieler auf ihrem Weg in den Profifußball zu unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Die SEH legt großen Wert auf die Nachwuchsarbeit in ihren Vereinen und ich bin stolz darauf, mich in diesem Bereich einsetzen zu können", wurde Vastic auf der Website der Klagenfurter zitiert.

Zuletzt war der gebürtige Kroate in verschiedenen Positionen in der Austria-Wien-Akademie engagiert. Davor coachte Vastic unter anderem den SV Mattersburg in der höchsten österreichischen Spielklasse.