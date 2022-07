"Variabler Spieler": Zitzelsberger unterschreibt in Offenbach

Die Offenbacher Kickers verstärken sich zur kommenden Saison mit Jakob Zitzelsberger. Der variable Abwehrspieler überzeugte die Verantwortlichen in mehreren Testspielen.

"Ich möchte so oft spielen wie möglich und die Ziele der Mannschaft erreichen", so Zitzelsberger über seine sportlichen Ziele in Offenbach. Der 25-Jährige bezeichnet sich selbst als "variablen Spieler" und fühlt sich auf der Position des Innenverteidigers und Linksverteidigers am wohlsten.

"Jakob Zitzelsberger verfügt dank seiner Athletik und Spielstärke über ein großes Potenzial und kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden", betont Geschäftsführer Matthias Georg die Variabilität des Linksfußes, der bereits bei den Offenbacher Tests gegen Aubstadt und Würzburg für die Kickers auf dem Platz stand. Dort habe der ehemalige Jugendspieler von Jahn Regensburg überzeugt.

Zitzelsberger hatte erst Ende Juni einen Vertrag bei Bayern-Regionaligist DjK Vilzing unterschrieben. Wie die Oberpfälzer bekanntgaben, hat sich Zitzelsberger wegen eines Studienplatzes aber für einen Umzug in die Region Frankfurt entschieden, ein Verbleib in Vilzing sei daher nicht mehr möglich gewesen.

Für den VfB Eichstätt und den FC Pipinsried stand Zitzelsberger in 52 Regionalliga-Spielen auf dem Platz, dazu kommt eine Partie im DFB-Pokal.