"Variabilität in unserem Angriffsspiel": Borkowski wird ein Schanzer

In Dennis Borkowski hat sich der FC Ingolstadt einen variablen Offensivspieler gesichert. Der 22-Jährige kommt von seinem Ausbildungsverein RB Leipzig, war aber zuletzt an Dynamo Dresden verliehen.

Am Mittwoch ließ der FC Ingolstadt mit der Nachricht aufhorchen, dass Sabrina Wittmann auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird - damit ist die erst 32-Jährige die erste weibliche Cheftrainerin im deutschen Profifußball. Am Freitag folgte das nächste Personalupdate bei den Schanzern: Wie der Verein bekannt gab, wechselt Dennis Borkowski von seinem Stammverein RB Leipzig nach Oberbayern. Zu den Modalitäten des Transfers wurde nichts bekannt.

"Wir hatten Dennis Borkowski schon seit längerer Zeit in unserem Blickfeld. Er ist ein top ausgebildeter Spieler und zeichnet sich neben seiner herausragenden Technik sowie seiner hohen Geschwindigkeit auch durch eine gute Abschlussqualität aus", ist FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer voll des Lobes über seinen Neuzugang. Der Offensivspieler könne "zusätzlich für weitere Variabilität in unserem Angriffsspiel" sorgen.

Jugend bei RB, Leihen nach Nürnberg und Dresden

Borkowski wechselte bereits mit 14 Jahren aus seiner sächsischen Heimatstadt Riesa in die Nachwuchsakademie von RB Leipzig und durchlief dort alle Jugendmannschaften. Im Juni 2020 feierte er im letzten Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg sein Debüt bei den Profis, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig durchsetzen.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Im Januar 2021 wurde der Stürmer daher für eineinhalb Jahre an den 1. FC Nürnberg abgegeben, es folgte eine zweijährige Leihe zu Dynamo Dresden, für das er in der abgelaufenen Saison 33-mal auflief und dabei sieben Tore und fünf Assists beisteuerte.

Beiersdorfer lobt Erfahrung des 22-Jährigen

Insgesamt kommt Borkowski auf drei Bundesliga-Einsätze, 23 Zweitliga-Partien (drei Tore, ein Assist) und 59 Spiele in der 3. Liga (zehn Tore, acht Vorlagen). Beträchtlich, wie auch Beiersdorfer findet: Der 22-Jährige bringe "für sein junges Alter bereits einiges an Erfahrung mit, kennt die Liga bestens und verfügt zugleich aber auch noch über ein enormes Entwicklungspotenzial", so der FCI-Geschäftsführer.

Nun folgt für Borkowski der feste Wechsel nach Ingolstadt, dort habe er sofort ein "positives Gefühl" gehabt und sich "direkt wohlgefühlt". "So stand für mich relativ schnell fest: Diesen Schritt möchte ich gehen. Ich werde alles daransetzen, meine Stärken bestmöglich in das Team einzubringen, um mit den Schanzern erfolgreichen Fußball zu spielen", freut sich der fünfmalige U-Nationalspieler über seine neue Aufgabe.

Bei den Schanzern ist der variable Offensivspieler der vierte Sommer-Neuzugang nach Marc Niclas Dühring, Tim Heike und Mattis Hoppe.