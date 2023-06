"Variabilität im Offensivspiel": Schalke verpflichtet Lasme

Für die Mission Wiederaufstieg hat sich Schalke 04 in der Offensive verstärkt. Von Zweitliga-Absteiger Bielefeld kommt Bryan Lasme (24) zu den Königsblauen.

Nach Ron Schallenberg (vom SC Paderborn), Paul Seguin (von Union Berlin) und Marius Müller (vom FC Luzern) hat Schalke 04 den nächsten Transfer für die kommende Zweitliga-Saison perfekt gemacht. Bryan Lasme, der erst kürzlich mit Arminia Bielefeld in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden gescheitert und in die Drittklassigkeit abgestürzt war, bleibt der 2. Bundesliga erhalten und wechselt ablösefrei zu den Königsblauen. Mit Schalke, wo er bis 2027 unterschreibt, geht der 24-Jährige auf die Mission Wiederaufstieg.

Dafür hat der 1,94 Meter große Franzose einzigartige Qualitäten, wie auch André Hechelmann, Sportdirektor des S04, weiß. "Bryan bringt gerade für die Außenbahn eine sehr spannende Kombination mit: Bei 1,94 Meter Körpergröße sind sein Antritt und seine Geschwindigkeit außergewöhnlich", erklärte Hechelmann den vereinseigenen Medien. "Er gibt uns noch mehr Variabilität im Offensivspiel." Diese wusste der Franzose bereits bei der Arminia einzubringen, in 32-Einsätzen in der abgelaufenen Saison erzielte Lasme sieben Tore und bereitete drei weitere vor.

Reis schätzt die Dynamik des Neuzugangs

Eigenschaften, die auch sein neuer Trainer Thomas Reis zu schätzen weiß. "Bryan sucht häufig die Tiefe, kommt so in den Rücken des Gegenspielers und der Abwehrreihe. Er wird uns dabei helfen, auch gegen tiefstehende Gegner Chancen zu erspielen", so Reiß. "Mit seiner Dynamik und Geradlinigkeit strahlt er außerdem in offensiven Umschaltsituationen Gefahr aus."

Der Wechsel zu Schalke ist ein großer Schritt in meiner Karriere, darauf bin ich sehr stolz. Bryan Lasme

Lasme selbst blickt der neuen Aufgabe gespannt entgegen. "Der Wechsel zu Schalke ist ein großer Schritt in meiner Karriere, darauf bin ich sehr stolz", erklärte der 24-Jährige. Sein Ziel sei es, "jeden Tag ein bisschen besser zu werden", sagte der frühere französische U-20-Nationalspieler weiter.