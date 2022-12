"Variabel und torgefährlich": Sandhausen holt Evina aus Hannover

Zuletzt lief Franck Evina (22) vor allem für die zweite Mannschaft von Hannover 96 auf und absolvierte 18 Einsätze in der Regionalliga Nord. Nun will der Deutsch-Kameruner in Sandhausen wieder in der 2. Liga angreifen.

Franck Evina wechselt aus Hannover zum SV Sandhausen. IMAGO/Jan Huebner