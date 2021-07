"Variabel und erfahren": Paderborn lockt Yalcin zurück

Der SC Paderborn verschafft sich internationales Renommee: Der Zweitligist verpflichtet den früheren U-Nationalspieler Robin Yalcin von Sivasspor.

Der Defensivallrounder ist mittlerweile 27 Jahre alt und spielte seit 2015 in der Türkei. Zunächst stand er für vier Jahre bei Caykur Rizespor unter Vertrag, ehe seine Engagements kurzfristiger wurden. 2019/20 spielte er bei Yeni Malatyaspor, ehe er für die vergangene Runde bei Sivasspor anheuerte. Insgesamt bestritt der 1,87 Meter große Abwehrmann 155 Ligaspiele in der türkischen SüperLig.

Neuer Anlauf mit Einjahres-Vertrag

Seine neue Herausforderung heißt 2. Bundesliga mit dem SC Paderborn, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieb. "Mit Robin konnten wir einen international erfahrenen Spieler verpflichten, der in der Defensive auf allen Positionen zum Einsatz kommen kann. Nach seinen erfolgreichen Jahren in der Türkei möchte er bei uns einen neuen Anlauf in Deutschland nehmen. Mit seiner Erfahrung und seiner Variabilität ist er sehr wertvoll für unseren Kader", heißt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Spieler an der Pader willkommen.

Bei den Ostwestfalen erhält Yalcin, der am 9. Februar 2014 sein Bundesliga-Debüt für den VfB Stuttgart gab und von der U 15 bis U 20 alle Juniorennationalmannschaften des DFB durchlief, die Rückennummer 13.