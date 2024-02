Variabel, laufstark, stabil: Das "Zocker-Zentrum" des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln schlägt sich im Abstiegskampf wacker - was auch am halbwegs stabilen Mittelfeld liegt. Mittendrin ist da wieder Denis Huseinbasic, der nach einer schwächeren Phase bislang wieder gesetzt ist.

Dejan Ljubicic und Denis Huseinbasic waren im Partnerlook unterwegs. Die beiden Mittelfeldspieler des 1. FC Köln liefen gemeinsam in neonfarbenen Trainingsanzügen bei der traditionellen Karnevalssitzung des Klubs auf. Ein Signal könnte man meinen, denn so harmonisch und gut abgestimmt wie neben dem Platz treten beide auch auf dem Rasen auf. Zuletzt auch Ljubicic, der beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gleich zwei Tore vorbereitete. Vor allem aber Huseinbasic ist seit Mitte Dezember wieder Stammspieler bei den Geißböcken. Und überzeugt seitdem.

Erst mittendrin, dann außen vor

Unter Ex-Trainer Steffen Baumgart war die Besetzung der Doppelsechs oftmals ein Fragespiel gewesen. Mal lief doch notgedrungen Kapitän Florian Kainz auf, der eigentlich Flügelspieler ist. Mal spielte dort Ljubicic, mal Huseinbasic. Und meistens Eric Martel, die einzige Konstante vor der Abwehr. "Ich hatte eine gute Vorbereitung und habe dann etwas mehr, aber in meinen Augen nicht so gut gespielt", sagt Huseinbasic über seinen Saisonstart. Im zweiten Jahr nach seinem Wechsel von Regionalligist Kickers Offenbach nach Köln war er erst dabei und flog dann aus der ersten Elf. "Dann muss man auf seine Chance warten. Das habe ich getan."

In den sportlichen Wirrungen wurde der 22-Jährige viermal eingewechselt und blieb viermal komplett auf der Bank, bis ihn Baumgart beim 0:2 gegen Freiburg wieder von Beginn an nominierte. Diesmal spielte sich Huseinbasic fest - übrigens ebenso wie Shootingstar Max Finkgräfe, der seitdem zum Stammpersonal gehört. Gemeinsam mit Martel bildet Huseinbasic nun die Doppelsechs. Ein Teamteil, der entscheidenden Anteil daran hat, dass der 1. FC Köln seit dem Trainerwechsel hin zu Timo Schultz nur eine Niederlage in vier Partien kassierte und fünf Punkte sammelte.

Huseinbasic ist der mit dem Risiko

"Wir stehen in manchen Phasen kompakter, warten auf den Gegner und den Auslöser", sagt Huseinbasic. Mit "Auslöser" dürften die kleinen Fehler oder Unsicherheiten im Spiel des Gegners gemeint sein, die das situativ aggressive Pressing des 1. FC Köln auslösen. Anders als unter Baumgart geschieht das aber kontrollierter und dosierter. Mit Erfolg. "Das tut unserem Spiel gut", ordnet der Mittelfeldspieler ein.

Er selbst sieht sich im Teamkonstrukt als Ballschlepper, will "denn Ball nach vorne bringen, aber auch in der Box sein und gegen den Ball agieren". Das gelingt nicht immer fehlerfrei, mitunter unterlaufen auch Huseinbasic noch deutlich mehr und gravierendere Fehler im Aufbauspiel, als etwa dem verlässlichen Nebenmann Martel. Eine Arbeitsteilung gibt es zwischen den beiden übrigens nicht, obwohl Martel oft sichtbar defensiver denkt - und Huseinbasic eher gern mal eine gute Portion Risiko mit ins Spiel bringt. "Das ist spielabhängig, wir haben keine feste Aufteilung."

Wir sind variabel und nicht ausrechenbar. Jan Thielmann über das Kölner Mittelfeld

Stück für Stück kehrt jedenfalls die Leichtigkeit zurück in Köln. Das hat auch Jan Thielmann erkannt, der inzwischen den Stürmer gibt. "Wir haben ein laufstarkes Zentrum, ein Zocker-Zentrum", sagt der 21-Jährige und schwärmt: "Wir sind variabel, nicht ausrechenbar. Es macht einfach Spaß mit den Jungs zu spielen." Das sieht auch Huseinbasic so, der zu den Gelobten auch Ljubicic oder Kapitän Florian Kainz zählt, der inzwischen als freie hängende Spitze hinter Thielmann aufläuft. "Jeder vorne kann zocken", sagt Huseinbasic. "Wir machen das auch sehr gut." Und zwar mit kurzen Pässen, aggressivem Attackieren und engagiertem Absichern.

Eine Schwalbe macht allerdings noch keinen Sommer. Und ein Sieg keine Trendwende in der Effzeh-Krise. Das weiß auch der Mittelfeldspieler, der mit dem Klub am Karnevalssonntag auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft. "Wir brauchen die Punkte, aber wir gucken gar nicht auf die Gegner oder die Tabelle", sagt er. Das wäre als Mahnung aber vielleicht gar nicht schlecht.