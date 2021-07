Vargas will mindestens noch ein Jahr bleiben

Mit Ruben Vargas ist inzwischen auch der letzte der Augsburger Nationalspieler in die Vorbereitung eingestiegen. Nach einer EM, die mit bitteren Tränen endete, will der Schweizer im vertrauten Umfeld den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Bei der 1:2-Niederlage im Test gegen Champions-League-Halbfinalist Paris Saint-Germain am Mittwochabend zählte Vargas noch nicht zum Aufgebot des FCA. Inzwischen ist der Offensivspieler aber zurück in Augsburg, am Freitag trainierte er mit seinen Vereinskollegen, nachdem er es bei der EM mit der Schweiz bis ins Viertelfinale geschafft hatte.

Viermal kam Vargas bei der Europameisterschaft für sein Land zum Einsatz. Jeweils als Joker, der aber in entscheidenden Momenten gefragt war: Beim 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Weltmeister Frankreich im Achtelfinale verwandelte er mit etwas Glück. Beim Aus gegen Spanien (1:3 i. E.) verschoss er hingegen den vierten und letzten Elfmeter für die Nati – und weinte anschließend bittere Tränen. Trainer Vladimir Petkovic, mehrere Mitspieler und selbst Gegner Thiago spendeten Vargas anschließend Trost.

Vargas' Vertrag läuft noch bis 2024

Drei Wochen später richtet sich der Blick des 22-Jährigen längst wieder nach vorne auf die neue Saison. Und die will er in Augsburg verbringen. Trotz einiger Gerüchte und Spekulationen über einen möglichen Wechsel sieht Vargas seine Zukunft nach kicker-Informationen momentan für mindestens eine weitere Spielzeit beim FCA. Selbst eine Verlängerung des bis 2024 gültigen Vertrags scheint nicht ausgeschlossen.

Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 30 Spielen (nur 18 von Beginn an) in der Saison 2020/21 verbesserte Vargas seine Ausbeute im Vergleich zu seinem ersten Bundesligajahr zwar leicht. 2019/20 kam er auf sechs Tore und zwei Vorlagen in 33 Spielen (21 von Beginn an). Es wirkt aber so, als hätte der schnelle, wendige und kopfballstarke Flügelspieler (1,78 Meter) sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft. Nun will er in vertrautem Umfeld den nächsten Entwicklungsschritt gehen, dazu muss er sich in Sachen Konstanz und Effektivität steigern.

