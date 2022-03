Vargas und Wimmer im Visier - doch Wolfsburg drohen finanzielle Einschnitte

Im vergangenen Jahr gehörte der VfL Wolfsburg in der Bundesliga noch zu den Großeinkäufern. Das könnte in diesem Sommer anders aussehen - weil Eigner Volkswagen stark vom Krieg in der Ukraine betroffen ist.

Acht Spiele sind noch zu absolvieren, mit absoluter Gewissheit lässt sich für den VfL Wolfsburg noch nicht sagen, dass er auch im nächsten Jahr erstklassig spielt. Gleichwohl laufen die Planungen für die neue Saison längst auf Hochtouren. Mit Jakub Kaminski, der für zehn Millionen Euro vom polnischen Titelkandidaten Lech Posen kommt, steht bereits ein Zugang fest - der 19-Jährige würde auch im Falle eines Abstiegs wechseln. Weitere große Sprünge werden im Sommer aber wohl nicht möglich sein, nach kicker-Informationen drohen dem VfL finanzielle Einschnitte. Grund ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der unmittelbare Auswirkungen auf Eigner Volkswagen und indirekt damit auch auf den VfL hat.

Teilweise stehen bei VW die Bänder still, die Produktion wurde gestoppt, Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt. Weil wichtige Elektrokabelsätze, die in der Ukraine produziert werden, nicht mehr geliefert werden. Die Auswirkungen reichen bis zum VfL, der sich auf starke finanzielle Einschnitte einstellt. Im vergangenen Sommer hatten die Niedersachsen auch mit der Aussicht auf garantierte Champions-League-Einnahmen noch rund 50 Millionen Euro in Neuzugänge investiert. Eine Summe, die nun unmöglich erscheint.

Baku wird weiter mit Bayern in Verbindung gebracht - Was wird aus Lacroix?

Einzig Transfererlöse könnte die Möglichkeit auf der Ausgabeseite erhöhen. Abwehrspieler Maxence Lacroix, der im vergangenen Jahr zu RB Leipzig wechseln wollte, könnte erneut den Wunsch nach einer Veränderung haben. Nach seiner bislang durchwachsenen Saison ist es aber unwahrscheinlich, dass ein Klub die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro bedient. Auch Ridle Baku, der weiterhin mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, wäre ein Kandidat, der Geld in die Kassen spülen würde. Spieler wie Jerome Roussillon, Kevin Mbabu oder Renato Steffen, deren Verträge 2023 enden, sind ebenfalls potenzielle Wechselkandidaten.

Auf der Zugangsseite genießt beim VfL aktuell die Suche nach einem Nachfolger für Innenverteidiger John Anthony Brooks, der den Klub im Sommer ablösefrei verlassen wird, höchste Priorität. Für die Offensive ins Visier geraten sind bundesligaerprobte Spieler wie Ruben Vargas (Augsburg) und Patrick Wimmer (Bielefeld) - eine Realisierung solcher Ideen ist angesichts der finanziellen Fragezeichen jedoch kompliziert.

