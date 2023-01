Vargas über Maaßen: "Das ist mir aufgefallen"

Im Trainingslager des FC Augsburg mischt Ruben Vargas (24) voll mit. Anders als im Sommer, deswegen blickt der Schweizer auf ein eher schwieriges Halbjahr zurück.

Möchte in der FCA-Offensive mehr Akzente setzen: Ruben Vargas. IMAGO/Krieger

Aus dem Augsburger Trainingslager in Algorfa (Spanien) berichtet Mario Krischel

Die erste Saisonhälfte lief nicht optimal für Ruben Vargas, das gibt auch Ruben Vargas zu. Als sich der Großteil der FCA-Profis im Sommer-Trainingslager in Tirol auf die erste Halbserie unter Enrico Maaßen vorbereitete, musste Vargas individuell arbeiten, zuschauen und geduldig bleiben. "Ich hatte zum ersten Mal eine Muskelverletzung", blickt der Schweizer im Gespräch mit dem kicker zurück. Zugezogen vor einem Nations-League-Spiel der Nati im Juni.

Es hat gedauert, bis der dribbelstarke Flügelspieler zurückkam. Erst am 10. Spieltag, beim 1:1 gegen Wolfsburg, stand Vargas erstmals in der Startelf. "Da habe ich mich wieder fit gefühlt, das war besser." Nur blieben die Ergebnisse aus. Mit Vargas in der Anfangsformation gewann der FCA kein Bundesligaspiel mehr, auch wenn das wohl eher ein unglücklicher Zufall ist.

Vargas: "Das war natürlich ein Highlight"

Nominiert für die WM wurde Vargas trotzdem und stand in jedem Schweizer Spiel von Beginn an auf dem Feld. "Das war natürlich ein Highlight für mich", grinst er. "Das Ende", also das 1:6-Achtelfinal-Aus gegen Portugal, "war für uns als Team weniger gut, aber im Großen und Ganzen war das für mich persönlich ein erfolgreiches Turnier."

Nun geht es für den 31-maligen Nationalspieler darum, auch in Augsburg wieder richtig Fuß zu fassen. In den vergangenen anderthalb Jahren steuerte Vargas in der Bundesliga nur zwei Treffer bei. "Ich möchte offensiv gefährlicher werden, mehr Scorerpunkte holen", sagt er deshalb.

In Maaßens 4-4-2-System war dem gelernten Linksaußen bislang die rechte Außenbahn überlassen, das stört Vargas jedoch nicht. "Ich war schon immer ein Spieler, der sich sehr gut anpassen konnte an jede Position. Am wohlsten fühle ich mich außen." Dass mit Arne Engels (19, Brügge) nun ein Neuzugang für die rechte Seite geholt wurde, nimmt Vargas schulterzuckend zur Kenntnis. "Wenn jeder weiß, dass er keinen festen Platz hat, gibt er jeden Tag hundert Prozent. Das war bei mir schon immer so, ich hatte nie das Gefühl, einen Stammplatz zu haben. Das war und ist gut für mich."

Was Vargas an Coach Maaßen schätzt

Und was ist gut für den FCA? Wenn es nach Vargas geht, zum Beispiel das Startprogramm ins neue Jahr mit Dortmund, Gladbach, Freiburg und Leverkusen. "Gegen gute Vereine spielen wir immer besser." Auch wenn er weiß, dass die seit sieben Ligaspielen sieglosen Augsburger einiges aufzuholen haben. "Ich denke schon, dass wir uns verbessern müssen; offensiv, defensiv, taktisch, überall. Die Hinrunde lief nicht optimal, aber wir haben auch gezeigt, dass wir es können."

Deshalb ist sein Eindruck von Maaßen nach einem halben Jahr ein positiver. Vor allem, weil der vorher Bundesliga-unerfahrene Trainer zahlreiche Einzelgespräche mit seinen Spielern führt. "Das ist mir aufgefallen", lobt Vargas, "dass der Trainer sehr viel Kontakt mit den Spielern sucht. Wir Spieler müssen diese Beziehung zum Trainer haben, wir können auch unsere Meinung sagen."