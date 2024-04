Vargas: "Ich bin morgens zum Training und war um 13 Uhr auf der Baustelle"

Im Januar hätte Ruben Vargas (25) nach Florenz wechseln können, blieb aber in Augsburg. Ein Gespräch über Sicherheit, Chancen - und Baseball.

Vielleicht wäre alles ganz anders verlaufen, wenn die Schweiz nicht die Schweiz wäre, sondern mehr wie die USA. Vielleicht hätte Ruben Vargas dann eher das eine verfolgt und nicht das andere. So aber war Papa Victor gar nicht sauer, dass der kleine Ruben den Baseball-Handschuh wieder weglegte und die Fußballschuhe anzog. Und bei seiner Entscheidung blieb.

Ein bisschen anders war es im Vargas-Haushalt immer. Mama Fabienne Della Giacoma, einst eine begnadete Turnerin, war im italienischen Teil der Schweiz aufgewachsen, Papa Victor aus der Dominikanischen Republik rüber gewandert. Und weil in seiner Heimat der Baseball regierte, bekam der kleine Ruben nicht wie andere Kinder als erstes einen Fußball geschenkt, sondern einen Baseballhandschuh und einen Schläger.

Nur in der Schule, da spielten dann doch alle Fußball. Also ging Vargas abwechselnd zum Baseball- und zum Fußballtraining, und blieb irgendwann bei Letzterem. "Fußball hat mir einfach mehr Spaß gemacht", sagt er im Gespräch mit dem kicker und grinst, als die Frage kommt, ob Papa Victor damals böse war. "Er hat es verstanden", meint Vargas. "Weil ich in der Schweiz ja auch bessere Möglichkeiten hatte, öfter und besser Fußball als Baseball zu spielen. Hätte ich mit Baseball weitergemacht, hätte ich früher oder später wahrscheinlich in die USA gehen müssen, um es dort zu was zu bringen. Deswegen war mein Vater gar nicht sauer."

Ausbildung beim FC Luzern

Vargas wechselte stattdessen vom Dorfverein in die U 11 des FC Luzern, durchlief weitere Jugendmannschaften des einmaligen Schweizer Meisters und merkte spätestens in der U 15, dass zu allem Spaß auch sehr viel Ernst gehörte. "Ich musste immer um meinen Platz kämpfen. Nach jeder Saison gab es eine Jahresbesprechung, in der ich gehofft habe, weiter dabei bleiben zu können." Konnte er. Doch schaute sich auch anderweitig um.

"Ich wollte mal raus und einen Beruf lernen"

Nach neun Jahren Schule hatte Vargas genug vom Rumsitzen, "ich musste mich körperlich bewegen". Also fing er eine Ausbildung als Maler an, bei einem Freund seines Stiefvaters. "Ich wollte mal raus und einen Beruf lernen", sagt er. Verbinden mit dem Fußball ließ sich die Berufslaufbahn als Jugendspieler noch etwas leichter. "Mein Chef und die Kollegen waren da sehr verständnisvoll, ich durfte immer eine Stunde früher gehen, um es rechtzeitig zum Fußballplatz zu schaffen."

Im dritten Jahr der Ausbildung war Vargas plötzlich Profi in Luzern, wollte die Maler-Karriere aber trotzdem noch nicht beenden. "Ich hatte schon auch Druck von meiner Familie, nicht kurz vor dem Ende aufzuhören", erinnert er sich schmunzelnd, doch stellt auch klar, "dass ich das unbedingt wollte". Also wurde der Alltag immer absurder: "Ich bin morgens zum Training und war um 13 Uhr auf der Baustelle. Und habe dann so bis halb fünf, fünf gearbeitet. Einmal die Woche hatte ich noch Schule. Als wir alle gemerkt haben, dass es ein bisschen viel wurde mit der Ausbildung, der Profikarriere und der Schule, musste ich letztlich nur noch für die Abschlussprüfung lernen. Und das habe ich dann durchgezogen."

Erstes Bundesliga-Spiel vor über 80.000 Zuschauern in Dortmund

Der gelernte Maler Vargas startete in Luzern nun auch als Fußballer richtig durch, wechselte 2019 für vier Millionen Euro zum FC Augsburg und absolvierte sein erstes Bundesliga-Spiel vor über 80.000 Zuschauern in Dortmund. "Das wird mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben", sagt er stolz. "Aber ich habe trotzdem total befreit aufgespielt."

"Vor allem diese erste Saison vor der Pandemie war schon ein ziemlicher Rausch"

So befreit, dass er im zweiten Bundesliga-Spiel zum ersten Mal traf, im dritten gleich doppelt. "Ich hatte wahrscheinlich noch diese gewisse Leichtigkeit", vermutet er, "das hat sich ja auf dem Platz gezeigt. Vor allem diese erste Saison vor der Pandemie war schon ein ziemlicher Rausch."

Für den FCA nur bedingt. Er beendete die Saison als Fünfzehnter, im Folgejahr als Dreizehnter, dann als Vierzehnter und wieder als Fünfzehnter. Erst jetzt, unter Trainer Jess Thorup, darf in Augsburg von Europa geträumt statt um den Klassenverbleib gebangt werden. "Das haben wir uns auch verdient, so wie wir jetzt spielen", findet Vargas. "Das macht einfach Spaß."

So viel Spaß, dass er im vergangenen Januar nochmal seine Meinung änderte. Eigentlich hatte Vargas die Verantwortlichen um Sportdirektor Marinko Jurendic gebeten, mit der AC Florenz zu verhandeln und sich bestenfalls zu einigen. Was die Augsburger auch taten, rund sieben Millionen Euro hätten die Italiener an den Bundesligisten überwiesen. Doch Vargas machte einen Rückzieher, wollte doch bleiben.

Thorup gab Vargas eine neue Rolle

"Das hatte mehrere Gründe", sagt er und zählt auf: "Wir sind gut in Fahrt gekommen und ich habe mich auf der neuen Position sehr wohl gefühlt." Vargas war unter Thorup kein Flügelspieler mehr, sondern der Zehner hinter Ermedin Demirovic und Phillip Tietz, hatte mehr Einfluss aufs Spiel. "Ich habe einfach ein gutes Gefühl in Augsburg, hier habe ich das gewohnte Umfeld. Gerade mit Blick auf die Europameisterschaft wollte ich das nicht aufgeben. Wer weiß, ob ich in Florenz sofort gespielt hätte? Es ist schwierig, im Winter ohne Vorbereitung zu wechseln. Da musst du sofort funktionieren. Es kamen viele Sachen zusammen, und ich habe mir gedacht: 'Wenn ich so viel überlegen muss, dann ist es nicht das Richtige'."

"Ich bin langsam ein gestandener Nationalspieler"

Der Verbleib in Augsburg zahlte sich aus. Vargas war weiterhin gesetzt, steuerte Assists und Tore bei und darf sich ziemlich sicher sein, mit der Schweiz zur EM zu fahren. "Ich war jetzt bei zwei Turnieren dabei und weiß schon ein bisschen, wie es abläuft. Ich denke, dass ich mir den Stammplatz durch meine Leistungen verdient habe. Ich bin langsam ein gestandener Nationalspieler."

Der den FCA im Sommer dann vielleicht trotzdem verlässt. "Es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich bereit fühle für den nächsten Schritt, wenn es der richtige für mich und den FCA ist", sagt er. "Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen, deshalb mache ich mir da noch keinen Druck." Nicht so wie damals auf der Baustelle, von 13 bis 17 Uhr.