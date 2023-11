Vargas hat "keine Erklärung dafür" - Scharfe Kritik aus der Schweiz

Die Schweiz hat am Mittwochabend die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland knapp verpasst. Das 1:1 gegen Israel gab den Beteiligten Rätsel auf. In der Heimat wird derweil nicht mit Kritik gespart.

Nur 1:1 gegen Israel - wieder ein Remis, wieder ein später Nackenschlag. Dass Granit Xhaka, der neue Rekordspieler der Schweiz (119 Länderspiele), vor dem Start der EM-Qualifikation zehn Siege aus zehn Spielen eingefordert hatte, fällt dem Anführer von Bayer 04 Leverkusen gerade auf die Füße. Der "Blick" schrieb nach dem enttäuschenden Unentschieden im ungarischen Felcsut von einer schon jetzt "ungenügenden" Qualifikation, nach der alles auf den Prüfstand müsse.

Vor allem die Arbeit von Nationaltrainer Murat Yakin, unter dem "kaum sportliche Fortschritte erkennbar" seien. Der Kader wirke "nach wie vor zusammengeschustert". Keine homogene Einheit, keine überzeugenden Auftritte, Spannung bis zum Schluss. Der Augsburger Ruben Vargas, der die Schweizer nach 36 Minuten in Führung geschossen hatte, haderte am SRF-Mikrofon: "Wir hatten viele Chancen. Da müssen wir den Sack zumachen. Es ist sehr ärgerlich. Ich habe auch keine Erklärung dafür, warum wir das wieder nicht geschafft haben."

In die gleiche Kerbe schlug Wolfsburgs Cedric Zesiger, der monierte: "Die erste Halbzeit war gut, wir hätten höher führen müssen. Das hat uns den Sieg gekostet." Das neuerliche späte Gegentor beschäftigte auch Noah Okafor. "Vielleicht liegt es an der Konzentration, dass wir oft am Schluss ein Gegentor kassieren", mutmaßte der Milan-Stürmer.

Yakin macht der Mannschaft "keinen Vorwurf"

Yakin selbst kündigte eine gründliche Analyse an. "Wir hatten in der zweiten Hälfte keinen Zugriff mehr", sagte der Nati-Coach und fügte an: "Auch Israel kann Fußball spielen." Von einem mentalen Problem bei seinem Team wollte der 49-Jährige nichts wissen. "Das haben wir jetzt schon öfters angesprochen, dass ein Spiel länger als 90 Minuten dauern kann. Wir spielen einen druckvollen Fußball, intensiv. Es würde uns aber helfen, wenn wir in der zweiten Halbzeit abgezockter wären, klar. Und auch mal zu null spielen würden. Aber das ist kein Vorwurf an die Mannschaft."

Eines hatten die Beteiligten gemein: Sie versprühten mit Blick auf die letzten beiden Qualifikationsspiele Optimismus. "Wir müssen es positiv sehen. Wir haben es noch selber in der Hand", erklärte Yakin stellvertretend. Am Samstag (20.45 Uhr) empfangen die Eidgenossen den Kosovo, am Dienstag (20.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) geht es zum aktuell punktgleichen Rumänien.

Ob selbst zwei Siege die offenkundig tiefer liegenden Probleme des Schweizer Fußballs wegwischen werden, darf zumindest angezweifelt werden.