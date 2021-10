Varane fehlt ManUnited wochenlang

Raphael Varane steht Manchester United in der nächsten Zeit nicht zur Verfügung. Der 28-Jährige laboriert an einer Leistenverletzung.

Varane, der im Sommer nach zehn Jahren bei Real Madrid von den Spaniern zu den Red Devils gewechselt war, erlitt die Verletzung am Sonntag im Finale der Nations League, das Frankreich mit 2:1 gegen Spanien gewann. Der 28-Jährige musste kurz vor der Pause den Platz verlassen. Für den Innenverteidiger wurde Bayern Münchens Dayot Upamecano eingewechselt.

ManUnited teilte am Dienstag nun mit, dass sich Varane eine Muskelverletzung in der Leistengegend zugezogen und bereits mit der Reha begonnen habe. Seine Ausfallzeit bezifferte der Premier-League-Klub auf einige Wochen. Damit wird der zentrale Abwehrspieler seinem Klub am Samstag in der Liga bei Leicester City fehlen und ebenfalls am Mittwoch in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. Ob Varane rechtzeitig bis zum 24. Oktober für das Liga-Heimspiel gegen den Erzrivalen FC Liverpool fit wird, ist fraglich.