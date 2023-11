VAR-Rückblick: Fehlentscheidung bei WSG gegen Altach

Nach dem 14. Spieltag hat die Bundesliga in ihrem Rückblick auf die abgelaufene Runde abermals eine Fehlentscheidung eingestanden. Altach-Verteidiger Lukas Gugganig hätte nach einer Tätlichkeit an Stefan Skrbo vom Platz fliegen müssen.

Die Bundesliga hat in ihrem Rückblick auf den 14. Spieltag neuerlich eine Fehlentscheidung zugegeben. Wie im offiziellen VAR-Bericht eingestanden wurde, fiel die Bewertung einer Szene beim Spiel zwischen der WSG Tirol und Altach falsch aus. Demnach hätte Altach-Verteidiger Lukas Gugganig nach einer Tätlichkeit an Stefan Skrbo vom Platz fliegen und das Foul in weiterer Folge mit Elfmeter geahndet werden müssen.

Was war passiert? Skrbo konnte in der 55. Minute einen langen Ball nicht unter Kontrolle bringen, das Spielgerät landete bei Altach-Tormann Dejan Stojanovic. Anschließend stieg Verteidiger Gugganig dem WSG-Offensivmann auf das linke Bein. "Die korrekte Entscheidung in dieser Situation wäre Strafstoß für die WSG und Rote Karte für die Nummer 5 von Altach wegen Tätlichkeit", heißt es im VAR-Rückblick dazu im Wortlaut.

Videoschiedsrichter Christian-Petru Ciochirca checkte die Szene zwar, empfahl Referee Alexander Harkam jedoch keinen On-Field-Review. Ein Fehler, wie die Bundesliga dezidiert festhält. Aus ergebnistechnischer Sicht blieb die Fehlentscheidung ohne Konsequenzen: Die WSG siegte klar mit 5:1 und feierte somit ihren zweiten Saisonsieg.