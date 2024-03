VAR gefällt das: Salzburg sogar im Training mit On-Field-Review

Red Bull Salzburg lässt in der entscheidenden Phase der Meisterschaft nichts dem Zufall über. Das zeigt auch die neue Doku, die der Klub veröffentlicht hat. Neben einem "VAR"-Check im Training verdeutlicht auch ein Glücksrad, wie ernst den Bullen der mögliche Gewinn beider nationalen Titel ist.

Neun Spieltage in der Liga, ein Step vom Cup-Finale entfernt. Beim FC Red Bull Salzburg wurde die entscheidende Phase der Saison eingeläutet. Dass die Struber-Elf hochprofessionell arbeitet und dafür auch Voraussetzungen hat, von denen der Rest der Liga wohl nur träumen kann, ist bekannt. Eine neue Doku verdeutlicht einmal mehr, wie detailversessen die "Bullen" sind.

Aus dem Blut der Spieler versucht der Klub, möglichst viele Daten über die Spieler herauszulesen. "Wir messen ja wahnsinnig viel und wenn wir von der Blutabnahme reden, dann ist ja diese täglich mit der Kreatinkinase (Energiestoffwechsel der Muskelzellen wichtig, Anm.), wo wir einfach die Müdigkeit im Muskel wahrnehmen wollen und sehen wollen, in welcher physischen Verfassung ist der Spieler. Wir legen sehr viel wert auf diese Daten", erklärt Trainer Gerhard Struber.

Daten werden in Salzburg aber auch genutzt, um sich mit Top-Klubs zu vergleichen, sagt der 47-Jährige: "Im Datendschungel gibt es natürlich auch Matchdaten, Trainingsdaten. Das sind schon Dinge, wo wir immer wieder tiefer reinschauen, um Trends zu erkennen in der eigenen Mannschaft. Aber natürlich auch - wenn man sich den Fußball ein bisschen größer anschaut, ob das in Europa ist oder Weltstand - um zu sehen, wo liegen wir mit dem FC Red Bull Salzburg? Wo müssen wir uns noch verändern oder verbessern, um einfach dem ganzen in der Zukunft gerecht zu bleiben?"

Für Schmunzeln sorgt in der neuen Doku ein "On-Field-Review" im Training. Nach einer strittigen Szene beim Trainingsspiel stürmen gleich mehrere RB-Profis zum Bildschirm am Spielfeldrand und diskutieren über ein Foulspiel.

Struber als Autowäscher

Dass Salzburg alles dafür gibt, auch den elften Meistertitel in Serie in die Mozartstadt zu holen, beweist auch ein sogenanntes "Glücksrad", das Struber gemeinsam mit dem Mannschaftsrat, dem unter anderen Kapitän Andreas Ulmer und Tormann Alexander Schlager angehören, für die Meistergruppe entworfen haben. "Es geht jetzt einfach um die Fokussierung, Konzentration auf diese zehn Spiele und gleichzeitig wollen wir natürlich immer wieder das verpacken, ein bisschen mit einem Funfact und da wird es jetzt nach jedem Sieg ein Glücksrad geben, an dem wir drehen. Und dann werden wir auch lustige Dinge gemeinsam erleben", so Struber, der prompt vorgeschlagen hat, dem Spieler des Spiels das Auto zu waschen. Beim Glücksrad möchte er jedoch auch seine Akteure in die Pflicht nehmen.