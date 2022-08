VAR-Frust statt Partystimmung bei Ex-Schiri Heynemann: "Kontaktpolizei"

Der Videoassistent feiert sein fünfjähriges Jubiläum, doch statt Gratulationen zu überbringen, übt Ex-Schiedsrichter Bernd Heynemann in seiner kicker-Kolumne erneut scharfe Kritik am VAR.

"Statt Partystimmung überwiegt bei mir der Frust", schrieb Heynemann in seiner kicker-Kolumne (Montagausgabe). Denn die Erfindung, die ursprünglich den Schiedsrichtern und dem Spiel helfen sollte, funktioniert so nicht. Dies habe laut Heynemann auch das vergangene Bundesligawochenende gezeigt.

Denn Heynemann, der in Verbindung mit dem VAR bereits von 'Darkroom' und "Strafraumpolizei' gesprochen hatte, fällt angesichts der jüngsten Entscheidungen eine neue Wortkreation ein: "Jetzt kommt die Kontaktpolizei dazu", sagte der WM-Schiedsrichter von 1998. Besonders eine Elfmeterentscheidung in der Partie des FC Augsburg gegen Mainz 05 (1:2) und ein aberkannter Treffer bei Leverkusen gegen Hoffenheim (0:3) erzürnten Heynemann. "Da erzielt Hoffenheim das vermeintliche 3:0, aber dann wird unterbrochen und der Film gefühlt so lange zurückgedreht wie von der Winterpause bis zum Saisonstart."

"Das", so Heynemann, "begreift doch kein Fan." Seine Kritik richtet sich aber nicht so sehr gegen die Schiedsrichter, sondern gegen die VAR-Vorgaben, die so eine Überprüfung zulassen respektive einfordern. "Wenn wir die gesamte Entstehung eines Angriffs anschauen, ob da vielleicht was gewesen sein könnte, können wir uns gleich an die Playstation setzen und dort Fußball spielen."

Für die Zukunft wünscht sich Heynemann, "dass sich der VAR wieder mehr zurückhält und das Spiel nicht so zerrupft". Dann könnte das nächste Jubiläum tatsächlich ein Feiertag werden.

kon