VAR bestätigt im Rückblick drei Schiedsrichterentscheidungen

Mit einem gegebenen Elfmeter sowie zwei glatten Roten und einer Gelb-Roten Karte ging es am vergangenen Bundesliga-Spieltag ordentlich zur Sache. Drei Entscheidungen sah sich der VAR in seinem Rückblick noch einmal genauer an und bestätigte dabei das Vorgehen der Schiedsrichter.

Schiedsrichter Markus Hameter stand beim Duell zwischen Rapid und Lustenau oftmals im Mittelpunkt. GEPA pictures