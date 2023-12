Der Videoassistent ist zum festen Bestandteil des Fußballs geworden, sorgt aber nach wie vor für Gesprächsstoff und kontroverse Diskussionen. Was ist ein Video-Assistent und welche Vor- oder Nachteile gibt es?

Was bedeutet "VAR"?

VAR (Video Assistant Referee) bedeutet auf deutsch "Video-Assistent" und bezeichnet ein Videoüberwachungssystem im Fußball. Dieses wird eingesetzt, um Schiedsrichter-Entscheidungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Wenn der Video-Assistent eine strittige Szene überprüft, wird dies als "Videobeweis" bezeichnet.

Das steckt hinter dem VAR

Der VAR besteht aus einem Team von Schiedsrichtern. Diese sitzen in einem Kontrollraum und verfolgen das Spiel auf mehreren Bildschirmen. Die Schiedsrichter können das Spiel aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und das Video wiederholt anhalten, um eine Entscheidung zu treffen.

Welche Funktionen hat der VAR?

Die Einführung des VAR im Fußball hat das Fußballspiel verändert: Der VAR kann bei wichtigen Spielsituationen wie Strafstößen, Toren, Entscheidungen über Abseits und Roten Karten eingesetzt werden. Wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung trifft, kann der VAR das Video und die Entscheidung überprüfen. Der VAR bestimmt dann, ob die Entscheidung korrekt war oder nicht. Wenn der VAR die Entscheidung als falsch erachtet, kann er den Schiedsrichter bitten, die Entscheidung zu überdenken und gegebenenfalls zu ändern.

Seit wann gibt es den VAR?

In der 1. Bundesliga wurde der VAR in der Saison 2017/18 eingeführt, während sich der Video-Assistent in der 2. Bundesliga erst zwei Jahre später etablierte.

Welche Vor- und Nachteile bietet der Video-Assistent?

Einige Fans und Experten sind der Meinung, dass der VAR das Spiel verlangsamt und die Entscheidungen nicht immer eindeutig sind. Zudem sollen die Entscheidungen den Spielverlauf beeinflussen und den Spielfluss unterbrechen. Häufig sorgten Entscheidungen des VAR für Irritationen. Eine Einheitlichkeit lässt sich hier nicht immer finden.

Allerdings kann die Überprüfung von Entscheidungen auch dazu führen, dass Spiele fairer und gerechter ablaufen. Durch die komplexe und überlegte Entscheidung mehrerer Experten werden Spieler bestenfalls in der Theorie nicht durch falsche Entscheidungen benachteiligt. Gleichzeitig werden die Spielregeln besser eingehalten und die Spieler dazu gezwungen, fair zu spielen.