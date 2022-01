Pflichtaufgabe gelöst: Mbappés Hattrick macht den Unterschied

Paris Saint-Germain trat am Montag im französischen Pokal bei Vannes OC an - es ging also zu einem Viertligisten in die Bretagne. Diese Aufgabe löste der Favorit souverän - und Mbappé traf im zweiten Durchgang sogar dreifach.

Hattrick geschnürt im Pokal gegen Vannes: PSG-Star Kylian Mbappé. AFP via Getty Images