Vandalismus und Drohungen: Bürgermeister sagt Pokalspiel zwischen Sondershausen und Nordhausen ab

Am 3. und 4. September geht die 3. Runde des Landespokals in Thüringen über die Bühne, 16 Partien sind über das Wochenende verteilt angesetzt. Absolviert werden zunächst aber nur 15 davon. Die Partie zwischen Eintracht Sondershausen und Wacker Nordhausen wurde abgesetzt.

Nur ein paar Kilometer trennen die beiden Nachbarstädte im Norden Thüringens, es wäre also ein Derby zwischen dem Verbandsligisten Eintracht Sondershausen und dem Oberligisten Wacker Nordhausen gewesen, das der Landespokal nach vielen Jahren wieder möglich machen sollte. Doch im Vorfeld der Partie tauchten in den vergangenen Tagen wiederholt Schmähungen und Drohungen im Sondershausener Stadtgebiet auf: Auf Bushäuschen und Sportplätzen, Werbetafeln und Aushängen. Zudem wurden, wie Bilder zeigen, auch Verkehrsschilder beschmiert, der Stadtname Sondershausen unlesbar gemacht.

Auch ein Straßenschild an der Bundesstraße wurde beschmiert. privat

Wiederholt dokumentierten Verantwortliche der SG Empor Sondershausen die Schmierereien auf ihrer Facebook-Seite: Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde dabei die Empor-Spielstätte "Stille Liebe". Dort hätte das Pokalderby aufgrund Baumaßnahmen bei der Eintracht ausgetragen werden sollen.

Entschuldigung und Absage

Der FSV Wacker entschuldigte sich in Folge öffentlich für die Vorkommnisse: "Das Ausmaß des Vandalismus macht mich fassungslos. Wieder haben Chaoten dafür gesorgt, dass der FSV Wacker 90 Nordhausen mit Beschmierungen, Verunstaltungen und Hassparolen in Verbindung gebracht wird. Und ich sage es klar und deutlich: Das sind keine Fans von Wacker Nordhausen! Das sind Kriminelle, die ein Fußballspiel zum Anlass nehmen, um zu randalieren, zu vandalieren und zu diskriminieren", so Wacker-Präsident Torsten Klaus. Der Oberligist kündigte zudem an, eng mit den Ordnungsbehörden zusammenzuarbeiten und mitzuhelfen, die Straftaten aufzuklären.

Fußball jedenfalls wird es am Sonntag, den 4. September, nicht zu sehen geben zwischen Sondershausen und Nordhausen. Nach Angaben der "Thüringer Allgemeine" sah sich der Bürgermeister der Stadt Sondershausen dazu genötigt, die Partie abzusagen. Zuletzt seien angeblich auch Morddrohungen ausgesprochen worden.