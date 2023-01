Entwarnung im HSV-Tor, Einstand von Montero

Der Abschluss des Trainingslagers geriet erfreulich aus Hamburger Sicht. Auch, weil der Einstand von Neuling Javi Montero beim 2:0 gegen die Vancouver Whitecaps vielversprechend verlief.

Tim Walter war es während der ersten Vorbereitungswochen gewohnt, Hiobsbotschaften zu verkünden, der Mittwoch aber hielt eigentlich nur gute Nachrichten bereit. Schon vor der Abfahrt des HSV-Trosses vom Trainingslagerdomizil Sotogrande zum Testspielort Marbella hatte es Entwarnung bei Daniel Heuer Fernandes gegeben. Der Keeper hatte sich am Dienstag im Training verletzt, eine Einblutung im Kniegelenk hatte zunächst eine Ausfallzeit befürchten lassen. Nach dem ungefährdeten Erfolg gegen den MLS-Club erklärte der Coach jedoch, die Blessur sei nicht schwerwiegend: "Wir waren bei Ferro jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn am Sonntag ein Spiel gewesen wäre, dann hätte er auch gespielt."

Walter mit Monteros Debüt zufrieden

Heuer Fernandes also soll startklar sein, wenn es am 29. Januar zum Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig geht - Montero ist es ganz offensichtlich ebenfalls. Der neue Innenverteidiger, bis zum Saisonende von Besiktas Istanbul ausgeliehen, verteidigte als Linksfuß halblinks im Zentrum, Kapitän Sebastian Schonlau wechselte nach halbrechts. Walter ist nach dem sehr ansprechenden Debüt, das der 24-Jährige über die kompletten 90 Minuten bestritt, zufrieden. "Javi hat es gut gemacht. Am Anfang hatte er noch ein bisschen zu wenig Passtempo, aber in der zweiten Hälfte hat er dann Verantwortung übernommen. Das ist genau das, was wir wollen: Dass er seine Erfahrung mit einbringt und seine Zweikampfhärte."

Montero hat in seinen ersten Trainingstagen und seinem ersten Test wichtige Pluspunkte gesammelt im Duell mit Jonas David, der währenddessen nahezu tatenlos zusehen musste. Der 22-Jährige hat sein Trainingspensum nach Muskelfaserriss zuletzt zwar leicht gesteigert, so weit wie Laszlo Benes indes ist er noch nicht. Der Mittelfeldmann soll bei der Abschlusseinheit in Sotogrande am Donnerstag womöglich wieder einsteigen, David hingegen wird erst in Hamburg wieder mit der Mannschaft trainieren.

Glatzels Doppelpack sichert den Sieg

Walter zog angesichts des sich lichtenden Lazaretts und des Sieges gegen Vancouver dennoch ein positives Trainingslagerfazit - auch, weil er seinen Top-Torjäger schon wieder in Top-Form weiß. Schon beim ersten Spanien-Test, dem 2:6 gegen den SC Freiburg, hatte Robert Glatzel doppelt getroffen, Mittwoch zum Abschluss nun sicherte sein Doppelpack den Sieg in einem Spiel, in dem dennoch nicht der Angreifer, sondern der neue Verteidiger im Mittelpunkt gestanden hatte.