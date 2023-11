Draisaitl trifft, die Oilers bleiben am Boden

Im kanadischen Duell mit den Vancouver Canucks sind die Edmonton Oilers ihrer aktuellen Rolle als Enttäuschung der Liga gerecht geworden - obwohl Leon Draisaitl sein Torekonto aufstocken konnte.

Neunte Niederlage: Die Oilers um Leon Draisaitl (re.) beim 2:6 in Vancouver (J.T. Miller). NHLI via Getty Images

Wenn es so weitergeht mit den Edmonton Oilers, werden es weder die Playoffs in dieser Saison noch gar ein Vorstoß in die Finalserie um den Stanley Cup. Hoch gehandelt in die Spielzeit gestartet, waren Leon Draisaitl & Co. beim 2:6 beim kanadischen Rivalen in Vancouver abermals ohne Auftrag und kassierten die schon neunte Niederlage im elften Spiel.

Nur ein Team ist schlechter als die schlecht ausbalancierten Oilers, das sind die sieg- und bodenlosen San Jose Sharks um Nico Sturm, die mit elf Niederlagen in die Saison starteten und damit einen Ligarekord einstellten.

Draisaitl erzielte im zweiten Drittel zwar den Anschlusstreffer zum 2:3 und erhöhte sein Trefferkonto auf fünf, blieb aber ansonsten ohne Scorerpunkt. Dies galt auch für seinen kongenialen Partner Connor McDavid (drei Schüsse, kein Punkt), der hinterher reichlich ratlos wirkte ob der vielen Gegentore, die das Team aus Alberta schlucken muss. "Aus welchem Grund auch immer, die gehen rein. Auf welchem Weg sie das auch tun, sie gehen rein. Ich habe da nicht allzu viele Antworten darauf."

Insbesondere in einer Drei-Minuten-Spanne im ersten Drittel taten die Pucks das, als Quinn Hughes, Pius Suter und Brock Boeser für die Canucks trafen, die mit dem vierten Sieg in Serie zu den punktbesten Mannschaften der NHL zählen (19).

Bruins jubeln mit ihren Rookies

Topteam der Liga ist Titelverteidiger Vegas Golden Knights (23), dahinter folgen die Boston Bruins (21), die beim 3:2 in Dallas den zehnten Sieg feierten und sich mit ihren Rookies John Beecher und Mason Lohrei freuten, die jeweils ihr erstes NHL-Tor erzielen konnten.