Van Wilder siegt - Politt verliert ein paar Sekunden

Der Belgier Ilan van Wilder hat die erste Etappe der Deutschland Tour gewonnen und damit das Rote Trikot des Gesamtführenden übernommen. Nils Politt verlor Zeit

Der 23-Jährige holte sich nach 179 Kilometern von St. Wendel nach Merzig den Sieg im Sprint einer dreiköpfigen Spitzengruppe vor dem Österreicher Felix Großschartner und dem Franzosen Pavel Sivakov. Van Wilder löste damit den britischen Prologsieger Ethan Vernon an der Spitze der Gesamtwertung ab. Bester Deutscher war am Donnerstag Nikias Arndt mit zehn Sekunden Rückstand auf Platz neun.

"Ich bin super glücklich. Anfangs der Saison wurde ich noch auf der Linie knapp geschlagen, weil ich zu früh gejubelt habe. Jetzt habe ich diesen Fehler nicht mehr gemacht und voll durchgezogen", sagte der Tagessieger. "Ich bin sehr glücklich über meinen ersten Profisieg."

Keine Chance auf den Gesamtsieg hat mehr Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Der am Vortag auf Platz zwei gefahrene Däne, in diesem Jahr bereits Etappensieger bei der Tour de France und am vergangenen Sonntag Sieger der Hamburger Cyclassics, musste rund 50 Kilometer vor dem Ziel in einem Anstieg abreißen lassen und kam nicht mit der Spitzengruppe ins Ziel.

Auch Nils Politt, der nach Rang fünf im Zeitfahren auf die Führung im Gesamtklassement spekuliert hatte, verpasste den Sprung nach ganz vorne und kam mit zehn Sekunden Rückstand als 29. ins Ziel. "Ich würde nicht sagen, dass der Zug abgefahren ist. Klar haben wir heute wertvolle Sekunden verloren, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir für die kommenden Tage einen guten Plan machen", bilanzierte Politt, der sich zu gern mit seinem zweiten Sieg bei der Heimat-Rundfahrt nach 2021 nach Saisonende vom Bora-hansgrohe-Rennstall zu seinem neuen Arbeitgeber UAE Team Emirates verabschieden würde. Als Sechster mit 19 Sekunden Rückstand liegt er im Gesamtklassement aber weiterhin gut im Rennen.

Nicht mehr zur Etappe angetreten war der norwegische Sprint-Routinier Alexander Kristoff. Der viermalige Tour-de-France-Etappensieger war beim Prolog kurz vor dem Ende der 2,3 Kilometer gegen ein Gitter der Streckenbegrenzung gefahren und klagte daraufhin über Schmerzen an Arm und Schulter.

Am Freitag stehen rund 3300 Höhenmeter an

Die zweite Etappe führt am Freitag über 201,3 Kilometer von Kassel in Nordhessen nach Winterberg ins Sauerland. Rund 3300 Höhenmeter gilt es auf dem anspruchsvollen Teilstück dabei zu überwinden. Zu Ende geht die 38. Auflage der Deutschland Tour am Sonntag nach fünf Tagen und insgesamt 732 Kilometern in Bremen.

1. Etappe St. Wendel - Merzig (179,00 km)

1. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step 4:17:39 Std.; 2. Felix Großschartner (Österreich) - UAE Team Emirates + 0 Sek.; 3. Pawel Siwakow (Frankreich) - Ineos Grenadiers; 4. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM - firmenich + 3; 5. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious; 6. Dylan Teuns (Belgien) - Israel-Premier Tech; 7. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 10; 8. Ethan Vernon (Großbritannien) - Soudal Quick-Step; 9. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious; 10. Alex Kirsch (Luxemburg) - Lidl-Trek; ... 18. Florian Stork (Bünde) - Team DSM - firmenich; 19. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty; 23. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 27. Vinzent Dorn (Freiburg im Breisgau) - Bike Aid; 28. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team; 43. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 53. Dominik Röber (Weimar) - P&S Benotti + 1:33 Min.; 54. Jannis Peter (Gera) - P&S Benotti; 58. Jannik Steimle (Weilheim) - Soudal Quick-Step + 2:44; 60. Oliver Mattheis (Kempten) - Bike Aid; 61. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM - firmenich; 63. Mika Heming (Stadtlohn) - Tudor Pro Cycling Team + 3:14; 69. Anton Albrecht (Altenberg) - P&S Benotti + 6:28; 70. Julian Borresch (Gummersbach) - Sauerland Team; 71. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 77. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 6:35; 79. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck; 83. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny; 84. Vincent John (Chemnitz) - Rad-Net Oßwald + 10:19; 85. Silas Köch (Bonn) - Sauerland Team; 89. Philipp Gebhardt (Sömmerda) - Rad-Net Oßwald + 14:20; 90. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 91. Philip Meiser (Hirzweiler) - Bike Aid; 92. Jan-Marc Temmen (Düsseldorf) - Sauerland Team; 94. Lennart Voege (Schmallenberg) - Sauerland Team; 95. Luke Wilk (Gera) - P&S Benotti; 96. Tobias Buck-Gramcko (Göttingen) - Rad-Net Oßwald; 98. Jonathan Malte Rottmann (Arnsberg) - Sauerland Team; 99. Moritz Czasa (Göttingen) - Rad-Net Oßwald; 100. Jasper Levi Pahlke (Hamburg) - Bike Aid; 101. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny; 102. Theo Reinhardt (Berlin) - Rad-Net Oßwald; 104. Tobias Nolde (Hartmannsdorf) - P&S Benotti; 107. Pirmin Eisenbarth (Lindau) - Bike Aid; 109. Albert Gathemann (Berlin) - P&S Benotti; 112. Dominik Bauer (Euskirchen) - Sauerland Team

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step 4:19:56 Std.; 2. Felix Großschartner (Österreich) - UAE Team Emirates + 9 Sek.; 3. Pawel Siwakow (Frankreich) - Ineos Grenadiers + 10; 4. Ethan Vernon (Großbritannien) - Soudal Quick-Step + 16; 5. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 19; 6. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe; 7. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 20; 8. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM - firmenich + 21; 9. Dylan Teuns (Belgien) - Israel-Premier Tech; 10. Rasmus Fossum Tiller (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; ... 15. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 22; 18. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 23. Florian Stork (Bünde) - Team DSM - firmenich + 25; 29. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 26; 33. Vinzent Dorn (Freiburg im Breisgau) - Bike Aid + 27; 38. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 28; 55. Jannis Peter (Gera) - P&S Benotti + 1:52 Min.; 56. Dominik Röber (Weimar) - P&S Benotti + 1:54; 58. Jannik Steimle (Weilheim) - Soudal Quick-Step + 2:54; 59. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM - firmenich + 2:58; 60. Oliver Mattheis (Kempten) - Bike Aid + 3:01; 63. Mika Heming (Stadtlohn) - Tudor Pro Cycling Team + 3:27; 69. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 6:44; 70. Julian Borresch (Gummersbach) - Sauerland Team + 6:46; 71. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny + 6:47; 72. Anton Albrecht (Altenberg) - P&S Benotti; 73. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 6:49; 76. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 6:52; 85. Vincent John (Chemnitz) - Rad-Net Oßwald + 10:41; 86. Silas Köch (Bonn) - Sauerland Team + 10:42; 96. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 14:35; 97. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 101. Theo Reinhardt (Berlin) - Rad-Net Oßwald + 14:37; 102. Tobias Buck-Gramcko (Göttingen) - Rad-Net Oßwald; 104. Tobias Nolde (Hartmannsdorf) - P&S Benotti + 14:38; 105. Jan-Marc Temmen (Düsseldorf) - Sauerland Team + 14:39; 106. Pirmin Eisenbarth (Lindau) - Bike Aid; 107. Albert Gathemann (Berlin) - P&S Benotti + 14:40; 108. Lennart Voege (Schmallenberg) - Sauerland Team; 109. Jonathan Malte Rottmann (Arnsberg) - Sauerland Team; 111. Dominik Bauer (Euskirchen) - Sauerland Team + 14:44; 112. Jasper Levi Pahlke (Hamburg) - Bike Aid; 113. Luke Wilk (Gera) - P&S Benotti + 14:45; 114. Philip Meiser (Hirzweiler) - Bike Aid + 14:47; 115. Philipp Gebhardt (Sömmerda) - Rad-Net Oßwald; 117. Moritz Czasa (Göttingen) - Rad-Net Oßwald + 14:49