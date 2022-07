Van Vleuten nach Solo-Sieg im Gelben Trikot

Zeitfahr-Olympiasiegerin Annemiek van Vleuten übernahm mit einem beeindruckenden Solo-Sieg das Gelbe Trikot und steht bei der Tour de France Femmes vor dem Gesamtsieg.

Die 39-Jahre alte Niederländerin gewann am Samstag die siebte und vorletzte Etappe nach einer 62 Kilometer langen Alleinfahrt mit 3:26 Minuten Vorsprung auf dem Grand Ballon vor Landsfrau Demi Vollering und steht damit nach dem Triumph beim Giro d'Italia vor dem Double.

Van Vleuten löste Marianne Vos an der Spitze der Gesamtwertung ab und liegt nun 3:14 Minuten vor Vollering. Damit dürfte der dreimaligen Straßen-Weltmeisterin der Gesamtsieg auf der Schlussetappe nach La Super Planche des Belles Filles kaum mehr zu nehmen sein.

"Es war eine Achterbahnfahrt, nachdem ich krank war. Es ist unglaublich. Meine Mentalität ist es zu attackieren. Ich musste ja etwas Zeit gut machen. Ich habe sechs Tage einfach nur überlebt. Die Etappe hat für mich gepasst", sagte van Vleuten, die an den ersten Tagen über Magenprobleme geklagt hatte.

Van Vleuten fährt in eigener Liga - Wiebes nach Sturz raus

Van Vleuten attackierte am Col du Platzerwasel, dem vorletzten Anstieg, und schüttelte dabei Vollering ab. Danach baute die Ausnahmefahrerin ihren Vorsprung immer weiter aus. Einzig Vollering hielt den Rückstand in Grenzen, dahinter gab es bereits große Zeitabstände. Vos verlor mehr als eine Viertelstunde, auch die Gesamtdritte Katarzyna Niewiadoma aus Polen büßte mehr als fünf Minuten ein. Für die zweimalige Etappensiegerin Lorena Wiebe ist die Frauen-Tour beendet: Die Dänen gab wegen den Folgen eines Sturzes nach der Zieldurchfahrt auf. Dies gab ihr Team DSM bekannt.

Am Sonntag endet die in diesem Jahr wiederbelebte Frauen-Tour mit dem schweren Schlussanstieg in Planche des Belles Filles. Dort hatte bei der Männer-Tour Lennard Kämna den Etappensieg um 100 Meter verpasst, als er kurz vor dem Zielstrich von den Topstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard eingeholt worden war.

7. Etappe Sélestat - Le Markstein (127,10 km)

1. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team 3:47:02 Std.; 2. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx + 3:26 Min.; 3. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ + 5:16; 4. Juliette Labous (Frankreich) - Team DSM + 5:18; 5. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing; 6. Silvia Persico (Italien) - Valcar-Travel & Service + 6:56; 7. Elisa Longo Borghini (Italien) - Trek - Segafredo; 8. Urska Zigart (Slowenien) - Team BikeExchange + 7:23; 9. Evita Muzic (Frankreich) - FDJ + 8:27; 10. Pauliena Rooijakkers (Niederlande) - Canyon-SRAM Racing + 10:10; ... 39. Romy Kasper (Forst) - Jumbo-Visma Women Team + 24:44; 53. Lisa Brennauer (Durach) - Ceratizit - Wnt Pro; 67. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Team DSM; 70. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 26:10; 88. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 29:56; Franziska Koch (Mettmann) - Team DSM ausgeschieden

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team 23:18:31 Std.; 2. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx + 3:14 Min.; 3. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing + 4:33; 4. Juliette Labous (Frankreich) - Team DSM + 5:22; 5. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ + 5:59; 6. Silvia Persico (Italien) - Valcar-Travel & Service + 6:11; 7. Elisa Longo Borghini (Italien) - Trek - Segafredo + 6:15; 8. Evita Muzic (Frankreich) - FDJ + 10:13; 9. Margarita Victoria Garcia Canellas (Spanien) - UAE Team ADQ + 12:06; 10. Elise Chabbey (Schweiz) - Canyon-SRAM Racing + 12:24; ... 25. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Team DSM + 26:38; 36. Romy Kasper (Forst) - Jumbo-Visma Women Team + 31:49; 65. Lisa Brennauer (Durach) - Ceratizit - Wnt Pro + 47:11; 71. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 49:48; 109. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 1:17:37 Std.