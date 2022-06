Van Rijthoven bezwingt Medvedev und holt ersten ATP-Titel

Beim ATP-Turnier von Hertogenbosch hat es eine faustdickte Überraschung gegeben: Der Niederländer Tim van Rijthoven siegte im Finale gegen Daniil Medvedev und holte seinen ersten Titel auf der ATP-Tour.

Der Niederländer Tim van Rijthoven hat beim Rasenturnier in Hertogenbosch völlig überraschend seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Im Finale am Sonntag schlug der Weltranglisten-205. den Russen Daniil Medvedev 6:4, 6:1. Van Rijthoven (25) war mit einer Wildcard in seiner Heimat am Start. Zuvor hatte er noch kein einziges Match auf dem Top-Level der Profitour gewonnen.

Medvedev (26), ab Montag neuer Spitzenreiter im ATP-Ranking, wartet weiter auf seinen ersten Turniersieg in dieser Saison. In der kommenden Woche ist er in Halle/Westfalen am Start, danach bekommt er durch den Ausschluss russischer und belarussischer Profis in Wimbledon (ab 27. Juni) eine unfreiwillige Pause.

Bei den Frauen setzte sich in Hertogenbosch Medvedevs Landsfrau Jekaterina Alexandrova im Finale gegen Aryna Sabalenka (Belarus) 7:5, 6:0 durch. Beide Spielerinnen dürfen in Wimbledon nicht antreten.