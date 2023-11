Van Gerwen überraschend schon im Achtelfinale raus

Nächste Überraschung beim Grand Slam of Darts. Michael van Gerwen schied am Donnerstag bereits im Viertelfinale aus.

Im Achtelfinale raus: Michael van Gerwen. IMAGO/Action Plus

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton das Viertelfinale verpasst. Der Weltranglistendritte verlor gegen den Australier Damon Heta mit 7:10. Vor allem Probleme im Finish und auf den Doppelfeldern machten dem Niederländer zu schaffen. Am Samstagabend trifft Heta auf Vorjahresfinalist Nathan Aspinall oder Ex-Weltmeister Rob Cross (beide England), die den letzten Viertelfinalisten untereinander ausspielen.

Die anderen beiden Viertelfinals am Donnerstag gewannen Stephen Bunting und Stowe Buntz, die nun im Viertelfinale direkt aufeinandertreffen.

Den Auftakt in der Runde der letzten Acht machen am Freitag der Engländer James Wade und der Nordire Josh Rock, anschließend treffen Luke Humphries (England) und Gary Anderson (Schottland) aufeinander. Die anderen beiden Halbfinals werden dann am Samstag ausgespielt.

Der einzige deutsche Starter, Shootingstar Ricardo Pietreczko, war bei seinem Grand-Slam-Debüt in der Gruppenphase gescheitert. Auch Titelverteidiger Michael Smith, der Weltranglistenerste und Weltmeister aus England, hatte die Vorrunde überraschend nicht überstanden.