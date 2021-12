Van Gerwen siegt mit unpünktlichen Pfeilen - "Super Ted" in Double Trouble

In der Abendsession am Samstag betrat Michael van Gerwen erstmals die Bühne und hatte trotz Stotterstart wenig Mühe. Ein Österreicher ist ebenfalls eine Runde weiter, ein enttäuschter Teddybär hingegen nicht.

Michael van Gerwen staunte nicht schlecht auf der Tribüne des Ally Pally. Nicht wegen des Publikums oder wegen Chas Barstow, der Nummer 101 der Welt - sondern weil seine Pfeile nicht bereit lagen. Nach einigen verdutzten Blicken fanden sie sich aber doch noch recht schnell ein.

Doch mit denen lief es zunächst ganz schön durchwachsen für den dreimaligen Weltmeister. Beim Stand von 2:2 in Legs schaffte es van Gerwen mit neun Darts nicht, 89 auszumachen, siebenmal verfehlte er dabei gar das Doppelfeld. Ganz anders Barstow, der 116 Punkte auscheckte und "MVG" den ersten Satz vor der Nase wegschnappte.

Sichtlich genervt stapfte van Gerwen in die kurze Pause - und legte dann mit Wut im Bauch los. Die Sätze zwei und drei gingen an den Niederländer, obwohl Barstow immer wieder Nadelstiche setzte und keineswegs chancenlos war.

Im vierten Satz zeigte "Mighty Mike" dann aber seine ganze Klasse. Eine 99 checkte er zum 2:1 in Legs aus, in seinem folgenden Anwurfleg standen wieder 99 auf der Tafel. Und van Gerwen? Checkte gleich nochmal aus! Triple 19, 10, Doppel-16 - Barstow konnte nur noch mit einem anerkennenden Lächeln gratulieren. "Ich gebe niemals auf, das weiß jeder", sagte der Favorit, der ein durchwachsenes Darts-Jahr ohne großen Titel durchlebt hatte, angesprochen auf den verlorenen ersten Satz bei "Sky". Dass er sich in den kommenden Runden arg wird steigern müssen, wisse er aber natürlich auch.

Rowby-John legt vor - zieht Rusty-Jake nach?

Die Familie Rodriguez ist bei der Darts-WM prominent vertreten. Denn nicht nur Rowby-John (27) hat sich - bereits zum sechsten Mal - für die WM qualifiziert, auch sein kleiner Bruder Rusty-Jake (20) ist mit dabei, er tritt am kommenden Montag gegen Ben Robb an.

Am Samstag war aber erst einmal Rowby-John gegen Nick Kenny an der Reihe. Der Österreicher legte einen klasse Auftritt hin: "Little John" gewann die ersten beiden Sätze bei nur einem Legverlust, den zweiten beendete er mit einem 98er Finish. Im dritten Durchgang ließ er den Waliser Kenny kein Leg gewinnen, seinen vierten Matchdart versenkte er in der Doppel-16.

Der dritte Bruder im Bunde, ebenfalls Darts-Spieler, wird es mit Freuden gesehen haben, auch sein Vorname folgt dem gewohnten Muster der Familie Rodriguez. Roxy-James (30) hat es aber nicht zur WM geschafft.

Ein Teddybär am Rande der Verzweiflung

Glatt rasiert, top frisiert, kerzengerade Haltung, dazu eine Brille mit dickem schwarzen Rahmen: Ted Evetts, Spitzname "Super Ted" (sein Shirt ziert ein übergroßer Teddybär), schlägt trotz Arm-Tattoo ein wenig aus der Art unter den rauen Charakteren im Darts-Sport. Der Gewinner der PDC World Youth Championship 2021 musste diesmal gegen Jim Williams ran - und kam überhaupt nicht die Gänge. 16 Doppelchancen ließ er aus, ehe er im zweiten Satz das dritte Leg holte. Doppelquote zu diesem Zeitpunkt: sechs Prozent. Letztlich verlor der 24-Jährige auch den zweiten Satz.

Kein Tag für Super Ted: Jim Williams (li.) setzte sich klar durch.

Zwar erholte sich Evetts danach und verkürzte auf 1:2, doch der "Double Trouble" schwirrte weiter im Kopf herum. Williams versenkte seinen ersten Matchdart zum 3:1-Sieg, letztlich hatte Evetts nur fünf seiner 27 Versuche in den Doppelfeldern untergebracht.

Seine Hausaufgaben machte auch Adam Hunt. Der 48. der Weltrangliste ließ dem Kroaten Boris Krcmar keine Chance - 3:0. Ein Drei-Dart-Average von 89,26 Punkten und eine Doppelquote von 34,6 Prozent reichten dem Engländer. Krcmar, der Softtip-Darts-Spezialist, scheiterte damit auch im dritten Versuch, mit den Steeldarts im Ally Pally die dritte Runde zu erreichen.

Die Ergebnisse der Abendsession

Adam Hunt - Boris Krcmar 3:0

Jim Williams - Ted Evetts 3:1

Rowby Rodriguez - Nick Kenny 3:0

Michael van Gerwen - Chas Barstow 3:1