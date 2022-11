Van Gaals Achse, Neuling Katar, die große Mané-Hoffnung - und Überraschung Ecuador?

Gastgeber Katar ist zum ersten Mal bei einer WM-Endrunde dabei, die Niederlande träumt vom ersten Triumph, der Senegal hofft auf Mané und Ecuador setzt auf die Jugend: Die Gruppe A im Überblick...

Ohne Legionäre: Gastgeber Katar zum ersten Mal dabei

Das Gastgeberland nimmt zum ersten Mal an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Eine große Besonderheit der katarischen Nationalmannschaft, die vor allem im Bereich der Kommunikation und Abstimmung positiv gesehen werden kann, zeigt sich beim Blick auf die Klubs der einzelnen Spieler: Alle Akteure laufen für Vereine in der Qatar Stars League auf - die Spieler stehen somit entweder dauerhaft als Teamkollegen oder zumindest phasenweise bei Liga-Duellen im Kontakt.

Nach dem durchaus überraschenden Gewinn der Asienmeisterschaft 2018, bei dem sich Katar unter anderem gegen Südkorea (1:0) und im Finale gegen den deutschen Gruppengegner Japan mit 3:1 durchsetzen konnte, erhöhte sich der Respekt vor Katar als Fußballnation zumindest im asiatischen Raum. Neben der erfolgreichen nahen Vergangenheit dürfte die Mannschaft von Trainer Felix Sanchez auch aufgrund der Vorbereitung auf die Heim-WM mit Selbstvertrauen ins Turnier starten: Die heimische Liga plant den Spielbetrieb nämlich im Sinne der Nationalmannschaft und ermöglicht es Coach Sanchez so, seine Mannschaft in regelmäßigen Abständen zusammenzurufen und zu einer eingeschworenen Truppe zu formen.

Starke Qualifikation: Überrascht Ecuador auch in Katar?

Die vierte Teilnahme an einer WM-Endrunde steht für Ecuador bevor - und die vergangenen Partien machen Lust und Hoffnung auf mehr als nur eine Teilnehmer-Urkunde: Im Sommer 2020 übernahm der Argentinier Gustavo Alfaro das Ruder und führte das Team folglich mehr als souverän durch die Qualifikationsphase. Einzig gegen Peru setzte es eine Niederlage für die Südamerikaner, neben fünf Siegen dürfen auch die Remis gegen die WM-Mitfavoriten Brasilien und Argentinien (beide 1:1) als Erfolg und Ertrag für die gute Arbeit gezählt werden.

Dass die guten Ergebnisse aber nicht alleine dem Trainer zuzuschreiben sind, lässt sich aus den hochkarätigen Namen der Nationalspielern ableiten. Stammspieler aus LaLiga, der Bundesliga und der Premier League finden sich in der Startelf der Ecuadorianer wider: So hält der Leverkusener Innenverteidiger Piero Hincapie die Abwehrreihe zusammen und kann sich bei der Defensivarbeit auf Augsburgs Abräumer Carlos Gruezo verlassen. Sein Einsatz steht aktuell nach einer leichten Sehnenverletzung noch auf der Kippe - mit seiner körperbetonten Spielweise schafft er in Ecuadors Mittelfeld normalerweise die Räume für Brightons Moises Caicedo. Für Tempo im Spiel der Südamerikaner sorgt derweil unter anderem Linksverteidiger Pervis Estupinan (ebenfalls Brighton & Hove Albion), der letzte Saison maßgeblich am Halbinal-Einzug des FC Villarreal in der Champions League beteiligt war.

Bringt van Gaal Oranje ganz nach oben?

Eine der größten sportlichen Tiefpunkte erlebten die Niederlande 2016 und 2018. Vor sechs Jahren verpasste das fußballverrückte Land erst die Qualifikation zur EM, zwei Jahre folgte die WM-Endrunde ohne niederländische Beteiligung. Beim letzten großen Turnier endete die Titel-Hoffnung ebenso sehr früh - bereits im Achtelfinale der EM 2020/2021 war nach einer 0:2-Niederlage Schluss für die "Elftal". Im August 2021 begann dann ein neues Kapitel in der niederländischen Nationalmannschaft - mit einem alten Bekannten: Bereits zum dritten Mal (zuvor bereits zwischen 2000 und 2001 sowie zwischen 2012 und 2014) übernahm Louis van Gaal die Verantwortung als Bondscoach. Mit dem 71-Jährigen an der Seitenlinie wurde Deutschlands Nachbarland 2014 Dritter bei der WM in Brasilien.

Bescheren diese Spieler der Niederlande den ersten WM-Sieg? IMAGO/Fotostyk

Bei seinem Startaufgebot vertraut van Gaal besonders drei Spielern die volle Verantwortung an: Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk, Barcelonas Mittelfeldmotor Frenkie de Jong und Stürmer Memphis Depay, der ebenfalls bei den Katalanen unter Vertrag steht, sind die festen Säulen im System der Niederländer. Bei einem generell gut aufgestellten Kader lässt sich besonders die Defensive als großes Aushängeschild erkennen. Neben van Dijk hat der Bondscoach mit Stefan de Vrij (Inter Mailand), Jurrien Timber (Ajax), Matthijs de Ligt (Bayern München) und Nathan Aké (ManCity) die Qual der Wahl. Neben de Ligt ist mit Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) ein weiterer Bundesliga-Profi nominiert, der sich auf der Rechtsverteidiger-Position allerdings wohl erstmal hinter Inter Mailands Denzel Dumfries einreihen muss. Seit dem EM-Aus Ende Juni 2021 sind die Niederländer nun ungeschlagen und gehören spätestens seit dem 1:1 im Testspiel gegen Deutschland zum erweiterten Kreis der Favoriten auf den Triumph in Katar.

Eine ganze Nation bangt um Mané

"Vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat" - so oder so ähnlich dürften die Gedanken einiger Senegalesen ausgesehen haben, als Starspieler Sadio Mané das Feld beim Spiel des FC Bayern gegen Werder Bremen verletzungsbedingt verlassen musste. Die große Erleichterung im Umfeld des diesjährigen Afrikameisters folgte dann bei der Kader-Bekanntgabe: Coach Aliou Cissé nominierte den 30-Jährigen, der bereits zweimal (2019 und 2022) als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde, trotz Skepsis von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Die ersten Spiele wird Mané definitiv verpassen, ob er überhaupt zum Einsatz kommen wird, steht noch in den Sternen. Das Team des Senegals muss sich allerdings auch unabhängig von ihrem Offensivallrounder nicht verstecken: Torwart Edouard Mendy verlor in der aktuellen Spielzeit zwar seinen Stammplatz im Chelsea-Tor an Kepa, gewann dafür in der Saison 2020/21 die Champions League als Nummer 1. Mit Kapitän Kalidou Koulibaly (ebenfalls Chelsea) und Leipzigs Abdou Diallo ist die Innenverteidigung stark besetzt und wird dazu von einer Premier-League-Achse im zentralen Mittelfeld, bestehend aus Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton) und Pape Sarr (Tottenham) unterstützt. Die Offensive ist unter anderem mit Watfords Ismaila Sarr temporeich besetzt - ein fitter Mané würde diese aber unbestreitbar auf ein höheres Level setzen. Aus deutscher Sicht ist die Personalie Ismail Jakobs (AS Monaco) interessant: Der gebürtige und ehemalige Kölner gewann letztes Jahr noch mit Deutschland die U-21-EM, entschied sich im September diesen Jahres dann aber für den Verbandswechsel zum Senegal.