Van Gaal würde Müller aufstellen: "Weil er angestachelt sein wird"

Vor dem Duell mit Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) äußerte sich Bondscoach Louis van Gaal (70) über seinen früheren Spieler Thomas Müller. Außerdem schätzte er Deutschland und sein neues niederländisches System ein.

Die vier jüngst zurückliegenden deutsch-niederländischen Duelle 2018 und 2019 waren jeweils ein Spektakel mit vielen Toren und nur einem deutschen Sieg. "Ich kann mich nicht mehr gut erinnern, aber es waren offene Spiele, tolle Spiele", sagte Virgil van Dijk, Kapitän der Elftal vor der neusten Auflage an diesem Dienstag ab 20.45 Uhr.

Ein Spiel davon blieb dem Abwehrchef aber doch noch im Gedächtnis: "Ich kann mich aufgrund des Tores, das ich erzielt habe, gut an dieses Spiel der Nations League erinnern, aber hoffentlich werden wir weniger Gegentore kassieren und gewinnen." Im November 2018 hatte van Dijk in Gelsenkirchen nach einer 2:0-Führung Deutschlands durch Werner (9.) und Sané (20.) mit seinem niederländischen Teamkollegen Promes (85.) doch noch für den 2:2-Ausgleich gesorgt, in der Verlängerung. Nicht erinnern wollte er sich allerdings wohl an Deutschlands einzigen Sieg zuletzt gegen den Nachbarn, wie am Dienstag in in Amsterdam, als Nico Schulz in der 90. Minute den Siegtreffer für Deutschland markierte zum 3:2.

Ich würde Müller aufstellen, wenn ich Hansi Flick wäre. Weil er angestachelt sein wird, wenn er gegen mich spielen muss. Louis van Gaal (70)

"Leider nicht die größtmögliche Herausforderung"

Bondscoach Louis van Gaal wolle sich diese Spiel nicht noch einmal anschauen, es gebe zu viele Unterschiede zwischen damals und dem heutigen Testspiel. Dass unter anderem Teile der deutschen Verteidigung (Hummels nach Corona, Süle wegen Muskelfaserriss) und des Mittelfelds nicht mitwirken können (Wirtz wegen Kreuzbandriss, Goretzka nach Hüftverletzung, Kimmich wegen Geburt seines Kindes und Reus nach Erkältung und Pferdekuss), missfällt van Gaal deutlich: "Viele Spieler Deutschlands haben sich verletzt. Das ist schade, denn wir haben uns wegen der Herausforderung für Deutschland entschieden, aber das ist leider nicht die größtmögliche Herausforderung."

Van Gaal und Müller, eine besondere Beziehung

Bestens in Erinnerung scheint der Bondscoach allerdings einen ehemaligen Schützling zu haben. Von 2009 bis 2011 coachte der Niederländer den FC Bayern München und machte dabei Thomas Müller zu einem großen Namen im Weltfußball. "Er war in der zweiten Mannschaft, als ich zu Bayern München kam. Ich musste Thomas Müller und Holger Badstuber einfach auswählen. Und danach haben sie eine fantastische Karriere hingelegt", sagte van Gaal und auch Müller selbst fand bereits vor einigen Tagen wohlwollende Worte für seinen früheren Coach: "Ich freue mich tatsächlich, ihn persönlich wiederzusehen und mit ihm ein paar Worte zu wechseln. (...) Van Gaal hat trotz seiner etwas kürzeren Amtszeit nicht nur beim FC Bayern München, sondern generell in der Bundesliga einen bleibenden Eindruck hinterlassen."

Sein ehemaliger Trainer fand ebenfalls nur lobende Worte: "Er ist so ein fantastischer Spieler und kann jederzeit Tore schießen. Er ist eine Nummer 10, die clever verteidigt. Das ist ein idealer Spieler für einen Trainer. Dass er so lange durchgehalten hat, sagt etwas über ihn aus."

Van Gaal hatte außerdem einen Tipp für seinen Trainerkollegen parat: "Ich würde Müller aufstellen, wenn ich Hansi Flick wäre, weil er angestachelt sein wird, wenn er gegen mich spielen muss." Flick wiederum fand wenige Minuten später auf seiner Pressekonferenz auch große Worte für den Niederländer: "Ich habe mich mit vielen Leuten über ihn unterhalten und fast nur Positives gehört, alle gerieten ins Schwärmen. Daher freue ich mich, ihn zu sehen."

Der Bondscoach bricht taktisch aktuell mit der Tradition

Um nicht nur Deutschland sondern auch den kommenden Gegnern bei der WM in Katar sattelfester gegenüberzutreten, entscheid sich der 70-Jährige für einen Systemwechsel - statt dem traditionellen 4-3-3 ließ er am Samstag gegen Dänemark (4:2) eine Dreier- bzw. Fünferkette spielen. "Einer meiner Eindrücke aus dem Spiel gegen Dänemark ist, dass wir mehr Druck auf den Ball ausüben sollten und dann muss man sich gegenseitig absprechen muss." So soll der Abstand zwischen den Mannschaftsteilen nie mehr als zehn Meter betragen.

Meine Theorie ist, dass wir so am besten spielen können, aber in der Praxis kann es auch anders aussehen. Aber leider habe ich immer Recht. Louis van Gaal

Was änderte sich mit dem neuen System für van Dijk, der gegen Dänemark als zentraler Teil der Dreierkette begann? "Viel mehr laufen. Andere Dinge werden gefragt, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ich mag es. Hoffentlich können wir damit gut auftreten und sehen es als gute Option für die WM an."

Zum Abschluss haute van Gaal noch einen Spruch in typischer Manier raus, als er zu seiner neuen taktischen Grundausrichtung gefragt wurde: "Man bleibt sich immer treu. (...) Jetzt ist die Zeit, ein neues System einzuführen, aber das heißt nicht, dass wir bei der WM so spielen werden. Meine Theorie ist, dass wir so am besten spielen können, aber in der Praxis kann es auch anders aussehen. Aber leider habe ich immer Recht."