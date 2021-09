Van Gaal attackiert Journalisten: "Ich ziehe meinen Hut vor Herrn Tuchel"

Louis van Gaal (70) hat vor dem nächsten WM-Qualifikationsspiel auch über den FC Chelsea gesprochen. Und sich deshalb mit einem Journalisten gestritten.

Fast auf den Tag genau vor einem Monat ist Louis van Gaal 70 Jahre alt geworden, seine Schlagfertigkeit hat der wieder installierte Bondscoach aber noch lange nicht verloren.

Als es auf der Pressekonferenz vor dem WM-Quali-Rückspiel gegen die Türkei (Dienstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) um Formationen mit Fünferkette ging - so spielte Oranje bei der zurückliegenden EM oder bei der WM 2014 unter van Gaal -, schoss der ehemalige Bayern-Trainer energisch zurück und hob vor allem Thomas Tuchels Dreier- bzw. Fünferkette beim FC Chelsea hervor: "Schauen Sie auf die Ergebnisse. Oder auf Italien (der Europameister agiert mit Viererkette, d. Red.), die haben jetzt auch zweimal nur Unentschieden gespielt."

"Es ist nicht alles so einfach", machte van Gaal weiter. "Der defensive Ansatz hat Einzug gehalten, und dafür gibt es anschließend Beifall." Aber, entgegnete der Journalist Valentijn Driessen, "derjenige, der applaudiert, sind Sie. Sie wollen wohl auch wie Chelsea spielen." Van Gaal: "Und das ist in Ihren Augen defensiver Fußball?" "Das, was Chelsea macht, ja." "Keinesweges, Valentijn."

Und während der auf der PK ebenfalls anwesende Memphis Depay amüsiert grinste, legte van Gaal richtig los. "Sie haben überhaupt keine Ahnung. Es tut mir leid, das zu sagen, aber Sie sind nur ein Journalist. Sie wollen Ihre Vision umsetzen, aber Sie haben keine Vision im Fußball. Sie haben eine Vision für die Zeitung, fantastisch. Sie erregen Aufmerksamkeit und so weiter. Aber mit 5-3-2 oder 5-2-3 kann man unglaublich gut angreifen. Chelsea zeigt das jedes Mal, mit verschiedenen Formationen. Und ich ziehe meinen Hut vor Herrn Tuchel."