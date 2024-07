Van Dijk kritisiert Zwayer: "Dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles"

Die Niederlande haben den Einzug ins EM-Finale auf schmerzhafte Art und Weise verpasst. Im Nachgang ärgerte sich Oranje über Referee Felix Zwayer.

Die Niederlande wähnten sich schon in der Verlängerung, doch dann hatte Cole Palmer mit Ablauf der regulären Spielzeit eine Idee. Der zum gleichen Zeitpunkt wie Ollie Watkins eingewechselte Offensivspieler schickte den Angreifer in den Strafraum. Dort drehte sich Watkins um den bis dahin höchst souveränen Stefan de Vrij und jagte die Kugel ansatzlos ins linke Eck. England flippte völlig aus, die Elftal war geschockt.

In den letzten Minuten ging nichts mehr, der Traum der Oranje nach dem Finale in Berlin war geplatzt. "Wenn du in der letzten Minute des Spiels ein Gegentor kassierst, dann ist das schmerzhaft. Schmerz pur", versuchte Kapitän Virgil van Dijk am ARD-Mikrofon irgendwie, seine Gefühle auszudrücken. Ein schwieriges Unterfangen. "Wir müssen es akzeptieren, wir können es nicht mehr ändern."

Diskussionen um den Elfmeter

Dabei sah doch zu Beginn alles gut aus für die Niederlande, Xavi jagte den Ball aus 18 Metern unnachahmlich ins linke obere Eck zur Führung nach sieben Minuten. "Wir haben gut angefangen und hatten gute Szenen", lobte van Dijk, der das gesamte Spiel aber als "ein Auf und ab" beschrieb. Denn auch England spielte stark, zeigte in der ersten Hälfte die beste Leistung in diesem Turnier - und glich verdient durch Harry Kane aus.

Der Bayern-Angreifer traf vom Punkt, nachdem Denzel Dumfries ihn klar nach einem Schuss aufs Tor am Fuß getroffen hatte. Laut Bondscoach Ronald Koeman sei die Entscheidung von Felix Zwayer, die der Referee nach VAR-Eingriff traf, falsch gewesen, Dumfries hätte lediglich "den Ball blocken" wollen. Der Verursacher selbst gab derweil zu: "Es gibt den Kontakt mit Kane, also weiß man auch, dass der Schiedsrichter den Elfmeter geben kann. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Man tut alles, um ein Tor zu verhindern, aber dann passiert so etwas. Das ist wirklich scheiße", so Dumfries über den letztlich korrekten Elfmeter. Van Dijk war anderer Meinung: "Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben."

Van Dijks Ärger über Zwayer

Zurück zum Spielgeschehen. Nach Wiederanpfiff wurde die Elftal laut van Dijk "mit eigenem Ballbesitz stärker, da dachten wir, dass ein Tor in der Luft liegt". Dabei war es der 33-Jährige selbst, der die Führung auf dem Fuß hatte - nach einer Freistoßflanke von Joey Veerman schloss van Dijk aber genau auf Jordan Pickford ab.

So kam es letztlich zur bitteren 90. Minute, als die Niederlande zu sorglos verteidigten. Auch in dieser Phase war Oranje nicht einverstanden mit der Spielleitung von Zwayer, der vor dem entscheidenden Treffer nur zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt hatte. "Die Tatsache, dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles", kritisierte van Dijk den deutschen Unparteiischen.

Die Niederlage stand dennoch fest, die Elftal tritt somit die Heimreise an. Zeit für van Dijk, um zu reflektieren. "Es war ein hartes Jahr, eine harte Saison. Die vielen Spiele, die vielen Reisen, wenig Zuhause sein. Da kommt viel zusammen", so der Verteidiger des FC Liverpool. "Jetzt brauche ich eine Pause, um darüber nachzudenken, was dieses Jahr passiert ist."