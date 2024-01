Van Dijk: Kein Bekenntnis zu Liverpool

Sein Vertrag beim FC Liverpool läuft noch bis 2025, doch ob Virgil van Dijk (32) so lange an der Anfield Road bleibt, ist ungewiss. "Meine Zukunft? Das ist eine große Frage. Ich weiß es wirklich nicht", sagte der Abwehrchef, der wohl am Saisonende entscheiden wird. Es dürfte auch von der Frage abhängen, wer für den scheidenden Jürgen Klopp als Trainer übernimmt.