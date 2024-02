Van Dijk entschuldigt sich: "Ich übernehme die volle Verantwortung"

Der FC Liverpool hat das Spitzenspiel bei Arsenal schlussendlich vor allem wegen einer Slapstick-Einlage verloren. Virgil van Dijk wollte gar nicht um den heißen Brei herumreden.

Es gibt sie immer wieder, diese Spiele mit zwei ganz unterschiedlichen Hälften. Das Emirates Stadium in Nordlondon, wo der Tabellendritte Arsenal am Sonntagabend Spitzenreiter Liverpool zum Topduell empfing, war ein solches.

Im ersten Abschnitt überrollten die Gunners ihren hilflosen und harmlosen Gegner regelrecht, ihre Kaltschnäuzigkeit konnte mit ihrer Intensität jedoch nicht Schritt halten. Stattdessen fing sich Arsenal quasi mit dem Pausenpfiff den kurios zustande gekommenen Ausgleich, was Liverpool einen ganz anderen Start in Durchgang zwei ermöglichte.

Gabriel Martinelli muss nur noch einschieben

Auf einmal waren die Reds da. Die Gunners dann zwar auch wieder, doch beim Stand von 1:1 entwickelte sich eine Partie, in der beide Kontrahenten mal den Ton angaben. Bis zum 2:1 - nach einer kuriosen Szene in der 67. Minute: Gabriel schickte Gabriel Martinelli in Richtung Liverpooler Strafraum, wo Virgil van Dijk den Brasilianer ablaufen und den Ball, zum Abfangen, Keeper Alisson überlassen wollte.

Das ging gehörig schief. Bei Abwehrchef und Schlussmann stimmte die Kommunikation nicht, die von van Dijk angepeilte Übergabe misslang - sodass Alisson am Ball vorbeisprang und Nutznießer Martinelli ihn nur noch ins verwaiste Tor einschieben musste. Slapstick zur Vorentscheidung. Anschließend blieb Arsenal am Drücker und gewann schließlich mit 3:1 - verdient, wie hinterher selbst Liverpools scheidender Trainer Jürgen Klopp befand.

Seine Unglücksraben nahm der 56-Jährige in Schutz: "Diese Szene zeigt, dass sie Menschen sind - und macht die Dinge, die sie ansonsten tun, nur noch besonderer." Van Dijk ging da weitaus härter mit sich ins Gericht.

"Ich hätte eine bessere Entscheidung treffen müssen und übernehme die volle Verantwortung", kritisierte der 32-Jährige. Den Fauxpas, "das ist ein großer Moment im Spiel", erkannte er als "Wendepunkt", für den er sich selbst verantwortlich machte. "Das geht auf meine Kappe, ich hätte den Ball klären sollen."

Schonungslos ehrlich präsentierte sich einer von Liverpools Leistungsträgern nach einer Niederlage, die es Meister Manchester City (zwei Spiele und fünf Punkte weniger) möglich macht, aus eigener Kraft am LFC vorbeizuziehen. Aber van Dijk war immer noch selbstbewusst genug, um den Reds-Fans zu versichern: "Diese Dinge passieren nicht so oft in meiner Karriere. Ich werde mich davon erholen."