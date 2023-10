Van der Vaart kehrt nicht zu Ajax zurück

Rafael van der Vaart (40) war nach Louis van Gaal (72) dem Vernehmen nach der nächste Ex-Angestellte, den Ajax Amsterdam in der Krise zurückhaben wollte. Daraus wird nun offenbar nichts.

Wird offenbar nicht wieder Teil von Ajax Amsterdam: Rafael van der Vaart. DeFodi Images via Getty Images

Rafael van der Vaart wird vorläufig keine Funktion im "technischen Herz" von Ajax Amsterdam einnehmen. Dies geht aus einem Bericht der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" hervor. Der ehemalige Bundesligaspieler, der lange Zeit für den HSV am Ball war und die Rothosen phasenweise als Kapitän anführte, kehrt also nicht zu seinem kriselnden Ausbildungsklub zurück.

Lebensgefährtin spielt offenbar eine Rolle

Grund für die Absage sollen die Aktivitäten von van der Vaarts Lebensgefährtin Estavana Polman (31) sein. Die niederländische Handball-Nationalspielerin steht bei Rapid Bukarest in Rumänien unter Vertrag, wo sich der 109-malige Nationalspieler von Oranje so oft wie möglich aufhält.

Van der Vaart (von 1993 bis 2005 bei Ajax aktiv) folgt damit vorerst nicht auf Louis van Gaal. Der ehemalige Bondscoach und Ex-Trainer von Ajax war vor kurzem als beratendes Mitglied für den Aufsichtsrat zurückgekehrt. Die Verantwortlichen und Fans wollen die Klub-DNA wiederherstellen.

Ajax mit Negativrekord in der Vereinsgeschichte

Der von Maurice Steijn trainierte niederländische Rekordmeister wartet in der Liga seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis, die vergangenen drei Partien in der Eredivisie verlor Ajax allesamt, zuletzt 1:2 gegen AZ Alkmaar. Damit stürzte der Traditionsklub auf Tabellenplatz 16, der die schlechteste Platzierung der Vereinsgeschichte bedeutet, ab. Auch in der Europa League konnte Ajax keine der beiden Begegnungen gewinnen (zwei Remis).