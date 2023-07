Van der Sar nach Hirnblutung auf Intensivstation

Der ehemalige Weltklasse-Torhüter Edwin van der Sar erlitt eine Hirnblutung und wurde am Freitag per Helikopter ins Krankenhaus geflogen - das hat sein ehemaliger Verein Ajax Amsterdam bestätigt.

Wie "De Telegraaf" berichtete, wurde der ehemalige niederländische Torhüter Edwin van der Sar am Freitag nach einer Hirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert. Sein ehemaliger Verein Ajax Amsterdam bestätigte am Abend die Meldung, dass sich van der Sar auf der Intensivstation befindet und schrieb auf Twitter, dass der 52-Jährige aktuell in einem stabilen Zustand sei. "Alle bei Ajax wünschen Edwin eine rasche Genesung. Wir denken an dich", endete die Nachricht.

Die Hirnblutung hatte den früheren Keeper im Kroatien-Urlaub ereilt - van der Sar war daraufhin umgehend per Helikopter ins Krankenhaus geflogen worden.

In Amsterdam, wo er erst am Saisonende als Geschäftsführer zurückgetreten war, war van der Sar zum niederländischen Nationalspieler gereift - und galt nach Stationen bei Juventus (1999-2001), Fulham (2001-2005) und vor allem Manchester United (2005-2011) als einer der besten Torhüter seiner Zeit. Neben jeweils vier Meistertiteln mit Ajax und ManUnited holte der Keeper mit beiden Teams auch je einmal die Champions League (1995 mit Ajax und 2008 mit United).