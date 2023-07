Van der Linde gewinnt auf dem Norisring

Halbzeit bei den Norisringrennen in Nürnberg. Sheldon van der Linde hat das erste von zwei DTM-Rennen in Franken gewonnen.

Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika/BMW) hat das erste von zwei DTM-Rennen auf dem Norisring in Nürnberg gewonnen. Nach seiner Bestzeit im Qualifying siegte der 24-Jährige auf dem 2,3 Kilometer langen Kurs zwischen Zeppelinfeld und Dutzendteich vor seinem Schubert-Teamkollegen Rene Rast (Minden) und Porsche-Fahrer Dennis Olsen (Norwegen).

Nächstes Rennen am Sonntag

Lange schien auf dem anspruchsvollen Stadtkurs ein Doppelpodium der Brüder van der Linde möglich, doch der bis dahin drittplatzierte Kelvin konnte fünf Minuten vor dem Zieleinlauf nur noch im zweiten Gang fahren und musste seinen Abt-Audi an der Box abstellen. Sheldon van der Linde übernahm derweil mit seinem Sieg auch die Führung im Gesamtklassement.

Weiter geht es in Nürnberg mit dem zweiten Rennen am Sonntag. Die DTM umfasst in diesem Jahr 16 Wertungsläufe, das Finale steigt am 21. und 22. Oktober traditionell in Hockenheim.

Statistik aus Nürnberg

DTM, 3. Station am Norisring

1. Rennen: 1. Sheldon van der Linde (Südafrika) BMW Schubert Motorsport 53:70 Minuten, 2. Rene Rast (Minden), BMW Schubert Motorsport 1,520 Sekunden zurück, 3. Dennis Olsen (Norwegen) Porsche Manthey EMA 2,547, 4. Lucas Auer (Österreich) Mercedes-AMG Winward Racing 4,142, 5. Ayhancan Güven (Türkei) Porsche KÜS Team Bernhard 5,042, 6. Mirko Bortolotti (Italien), Lamborghini SSR Performance 7,657, 7. Maro Engel (München) Mercedes-AMG Team Mannfiter 8,347, 8. Ricardo Feller (Schweiz) Audi Abt Sportsline 11,979, 9. Marco Wittmann (Fürth) BMW Project 1 12,849, 10. Laurin Heinrich (Würzburg) Porsche KÜS Team Bernhard 13,251, ... 14. David Schumacher (Bergheim) 23,614, ... - ausgeschieden: Tim Heinemann (Fichtenberg) Porsche Toksport WRT, Luca Stolz (Brachbach) Mercedes-AMG Team HRT, Jusuf Owega (Köln) Mercedes-AMG Team BWT, Luca Engstler (Wiggensbach) Audi Liqui Moly Team Engstler Motorsport, Christian Engelhart (Starnberg) Porsche Toksport WRT

Fahrerwertung nach 5 von 16 Rennen

1. Sheldon van der Linde 61 Punkte, 2. Thomas Preining (Österreich) Porsche Manthey EMA 61, 3. Feller 59, 4. Franck Perera (Frankreich) Lamborghini SSR Performance 56 5. Engel 54, 6. Bortolotti 47, 7. Heinemann 42, 8. Olsen 42, 9. Engelhart 36, 10. Wittmann 32, ... 11. Rast 31, ... 15. Heinrich 22, ... 16. Stolz 21, ... 19. Owega 16, ... 23. Schumacher 6, ... 25. Engstler 4