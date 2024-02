Van der Brempt: Sonderauftrag gegen den HSV-Schreck

An den letzten Auftritt in Berlin im Pokal denken die Hamburger mit Unbehagen. Im Elfmeterschießen gab es mit 3:5 das Aus, weil Fabian Reese zuvor einen außergewöhnlichen Abend und den HSV beinahe im Alleingang erledigt hatte. Ausgerechnet Samstag kehrt er zurück. Ein Fall für Ignace van der Brempt.

Zwei Treffer hatte Reese im Pokal-Achtelfinalspiel selbst erzielt, das 3:3 in der letzten Minute der Verlängerung mit einer Energieleistung vorbereitet und dann auch noch den entscheidenden letzten Elfmeter verwandelt. "Er hat wirklich über die Maßen performt", sagt Tim Walter anerkennend. Seit besagter Partie hat der 26-Jährige für die Hertha kein Spiel mehr von Beginn an bestritten, nach einer Corona-Infektion kam er beim Pokal-Viertelfinale gegen Kaiserslautern (1:3) als Joker, traf auch prompt - und ist nun, püntlich zum Wiedersehen mit dem HSV, wieder startklar.

Walter hat jedoch einen klaren Plan im Umgang mit dem HSV-Schreck, sagt: "Bei Hertha kehrt Reese zurück, aber dafür ist bei uns auch Ignace van der Brempt wieder dabei." Der Rechtsverteidiger hatte im Dezember gefehlt, war bereits zuvor wegen eines Muskelfaserrisses schmerzlich vermisst worden. Im Pokal hatte Reese zunächst William Mikelbrencis und später Nicolas Oliveira regelrecht "verschlissen". Gegen van der Brempt soll er es deutlich schwerer haben. Beim Defensiv-Debakel gegen Karlsruhe (3:4) hatte der Belgier zwar ebenfalls eine schlechte Figur gemacht, dennoch ist die Leihgabe von Red Bull Salzburg ein wesentlicher Faktor in Walters Spiel. Nicht zuletzt aufgrund seiner Schnelligkeit.

"Ignace hat unheimlich Tempo, er hat eine gute Qualität und absolut die Möglichkeit, Reese zu stoppen." Und er hat es auch schon einmal geschafft: Beim 3:0-Erfolg im Hinspiel hat der 21-Jährige auf der rechten Hamburger Abwehrseite eine starke Partie gegen den Linksaußen der Herthaner bestritten. Der Wiederholungsfall ist das erklärte Ziel. Und könnte ein entscheidender Schlüssel sein.

Glatzel ist wieder dabei

Ein weiterer Schlüsselspieler ist Robert Glatzel. Am Donnerstag hatte der Torjäger nur individuell trainiert, offiziell wegen eines leichten Infekts. Offenbar aber hatte der 30-Jährige an leichten Rückenproblemen laboriert. Beim Abschlusstraining vor der Abreise in die Hauptstadt am Freitag war Glatzel dann wieder dabei. Dafür fällt Winter-Neuling Masaya Okugawa (trainierte wegen seiner Kniereizung nur individuell) wie zuvor schon gegen den KSC weiterhin aus.