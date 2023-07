Van der Brempt schwärmt von Walters Stil

Die Spielidee von Tim Walter stellt insbesondere die Verteidiger vor besondere Herausforderungen. Der neue Rechtsverteidiger Ignace van der Brempt verrät nach zwei Tagen in Hamburg nun, dass der Trainer und sein Ansatz ein ganz entscheidender Grund für seinen Wechsel waren.

Fünf Millionen Euro war der Belgier Red Bull Salzburg vor eineinhalb Jahren wert. Nachdem der 21-Jährige in Österreich nicht die gewünschte Spielzeit erhielt, soll der Leih-Deal nun beide Seiten glücklich machen: Der HSV erhofft sich eine Qualitätssteigerung auf einer Problemposition und der belgische U-21-Nationalverteidiger mehr Spielzeit als zuletzt. "Für mich ist der HSV und die 2. Liga in Deutschland eine gute Möglichkeit, mich zu präsentieren und zu entwickeln", sagt van der Brempt, "ich musste nicht lange überlegen als die Anfrage kam."

Ein entscheidender Grund für das schnelle Ja-Wort: der Trainer. Nachdem Sportdirektor Claus Costa, der den Modellathleten schon in vorherigen Transferperioden im Auge hatte, vor drei Wochen den Erstkontakt hergestellt hat, bedeutete das Gespräch mit Walter den Durchbruch. "Das", verrät van der Brempt, "war entscheidend für mich. Ich weiß, dass er viele Positionswechsel will, dass wir auf dem Platz Entscheidungen treffen sollen. Das mag ich, ich habe gern gewisse Freiheiten in meinem Spiel. Und ich treffe auch gern Entscheidungen."

Wie das HSV-Spiel aussehen kann, wenn der Plan nicht aufgeht, hat der jüngste Sommer-Zugang am Samstag während des Tests zwischen seiner alten und seiner neuen Mannschaft gesehen. Ohne van der Brempt hatte Red Bull den Hamburgern zum Abschluss des Trainingslagers beim 4:1 ganz gehörig die Grenzen aufgezeigt - van der Brempt konnten diese Eindrücke indes nicht abschrecken. "Ich weiß, wie RB spielen und pressen kann, der HSV war zudem müde nach einem langen Trainingslager."

Mit dem Neuling soll das Spiel stabiler werden. Und er will daher schnell die Spielphilosophie verinnerlichen. Seit Mittwoch trainiert er mit den neuen Kollegen und sagt: "Am ersten Tag war es noch etwas konfus, am zweiten schon viel besser. Ein, zwei Wochen werde ich brauchen. Ich kann schnell adaptieren."

Van der Brempts Idealvorstellung ist es, dass am Ende die Wünsche beider Seiten realisiert werden. "Ich möchte viel spielen, mich weiterentwickeln. Und ich will mit dem HSV aufsteigen." Dann wäre tatsächlich Spieler und Verein geholfen.