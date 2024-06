Van den Bergs klare Ansage im komplizierten Transferpoker

Verteidiger Sepp van den Berg würde gerne in Mainz bleiben und will den FC Liverpool unbedingt verlassen. Ob sich beides miteinander vereinbaren lässt, bleibt eine spannende Frage.

Die zeitliche Überschneidung dürfte kein Zufall gewesen sein. Am Samstag trat Richard Hughes offiziell seinen Dienst als Sportdirektor des FC Liverpool an - und durfte sich prompt mit einem Interview von Profi Sepp van den Berg (22) mit dem niederländischen De Telegraaf auseinandersetzen. Der Verteidiger, bis 30. Juni von den Reds an Mainz 05 ausgeliehen, pocht mit deutlichen Worten darauf, seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag mit Liverpool zu beenden und sich nach seinen bisherigen Gastspielen in Preston, auf Schalke und bei den 05ern kein weiteres Mal ausleihen zu lassen: Er wolle "kein Spielball von Liverpool mehr sein", ließ van den Berg denkbar prägnant wissen. Dass in Person von Arne Slot (45) ein niederländischer Landsmann das Traineramt beim LFC übernimmt, ändert nichts an der unzweideutigen Haltung des Spielers.

Scheitert Liverpools Verkaufsbereitschaft am Schnäppchenpreis ?

Außerdem, erklärt van den Berg, wolle er am liebsten in der Bundesliga bleiben, wo er sich in Duellen mit "Top-Vereinen wie Dortmund, Bayern, Stuttgart, Leipzig oder Leverkusen jede Woche optimal herausgefordert" wähnt. Dass dies gleichbedeutend mit einem Verbleib in Mainz wäre, wo der schnelle 1,89-Meter-Mann nach dem 34. Spieltag wohlweislich nicht verabschiedet wurde, ist unterdessen nicht in Stein gemeißelt. "Wir würden ihn super gerne hier in Mainz behalten", erklärte Sportvorstand Christian Heidel zuletzt, und man versuche das "in Gesprächen mit Liverpool und dem Spieler" zu realisieren. Das bekannte Vorkaufsrecht, das Mainz mit Liverpool im Zuge des Leihdeals vergangenen Sommer aushandelte, ist dabei offenbar nur bedingt hilfreich. Denn: Es greift ausschließlich dann, wenn die Reds aktuell überhaupt bereit sein sollten, van den Berg zu verkaufen. Und diese Bereitschaft wiederum könnte just am Schnäppchenpreis von unter fünf Millionen Euro scheitern, der im Rahmen der Vereinbarung festgesetzt wurde.

Der Verteidiger würde grundsätzlich liebend gerne in Mainz bleiben

Dies macht logisch nachvollziehbar, weshalb die von Heidel erwähnten "Gespräche" überhaupt nötig sind. Sprich: Verhandlungen darüber, zu welchem Preis Liverpool van den Berg tatsächlich gehen ließe. Diese Konstellation wiederum ruft weitere Interessenten wie den VfL Wolfsburg auf den Plan. Ob Liverpool in der laufenden Transferperiode van den Berg überhaupt an einen anderen Klub als Mainz verkaufen dürfte, bleibt vorerst eine ungeklärte Frage. Die sich im Zweifel aber womöglich durch ein handelsübliches Konstrukt wie Leihe 2024 plus Kaufverpflichtung 2025 beantworten ließe - sofern van den Berg mitspielt. Dass der Verteidiger selbst grundsätzlich liebend gerne in Mainz bliebe, ist hinreichend dokumentiert. Dass er Liverpool definitiv verlassen will, nun ebenso. Was passiert, wenn sich beide Optionen nicht miteinander vereinbaren lassen sollten, bleibt abzuwarten.