Van den Bergh entscheidet Nervenschlacht und ist erster Halbfinalist

Lange auf Augenhöhe, wird die Partie von einem entscheidenden Break entschieden: Dimitri van den Bergh ist der erste Halbfinalist der Darts-WM.

Die Geschichte der ersten zwei Sets zwischen Clayton und van den Bergh war schnell erzählt. Der Waliser gewann Satz Nummer eins ohne Legverlust, der Belgier konterte mit einem glatten Zu-null-Durchmarsch im Folgesatz - 1:1. Satz Nummer drei bot etwas mehr Spannung und erstmals Leggewinne auf beiden Seiten. Doch weil der "Dream Maker" van den Bergh zu viele Chancen auf die Doppelfelder ausließ, ging die Führung abermals an Clayton.

Konstant inkonstant

Die Initialzündung für "The Ferret" Clayton? Mitnichten! Denn auch der kämpfte mit Double-Trouble und musste mit ansehen, wie van den Bergh seine Treffsicherheit zurückerlangte (drei von vier Treffer auf die Doppel) und so prompt wieder in den Sätzen ausglich.

Erstes Highfinish der Partie

Auf den starken Satz von van den Bergh folgte Claytons Gegenreaktion, der mit der 108 das erste Highfinish der Partie checkte und im Entscheidungsleg von Satz fünf mit Aufnahmen von 140 und 180 auch im Scoring die Nase vorne hatte - 3:2 für den Waliser. Doch wie sollte es anders sein? Auch der Belgier ließ nicht abreißen und bewies im Entscheidungsleg von Satz sechs seine eigene Nervenstärke: Zwei hohe Scores zum Einstieg, der erste Versuch auf die Doppel-16 saß - wieder Satzausgleich zum 3:3.

Break zur Vorentscheidung

Satz Nummer sieben begann mit einem Schlüsselmoment der Partie: Clayton brachte gleich zu Beginn seinen eigenen Anwurf nicht ins Ziel, ließ mehrere Chancen auf Doppel-8 sowie Doppel-4 ungenutzt und kassierte folgerichtig das Break. Van den Bergh marschierte vorne weg und ging erstmal mit einer Satzführung (4:3) in die Werbepause.



Mit dem Sieg vor Augen kam auch van den Bergh wieder ins Grübeln, kassierte nach langer Zeit wieder mal ein Break und musste auf einen Ausrutscher von Clayton hoffen. Dieser kam im vierten Leg, abermals machten dem Waliser die Checkouts zu schaffen und van den Bergh gelang das Rebreak. Der warf nun zum Matchgewinn an und erlöste sich selbst mit dem zweiten Matchdart auf die Doppel-9. Der erste Halbfinalplatz ging damit an van den Bergh. Dort wartet der Sieger der Partie zwischen Michael van Gerwen und Chris Dobey.