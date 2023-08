Van den Berg schnappt Mohoric den Sieg weg

Auf der 5. Etappe der diesjährigen Polen-Rundfahrt stand erneut ein ansteigender Zielbereich an. Dabei setzte sich Marijn van den Berg vor dem Gesamtführenden Matej Mohoric durch.

Es war nominell die Königsetappe der diesjährigen Polen-Rundfahrt, auf den knapp 200 Kilometern standen drei Bergwertungen mit über 3000 Höhenmetern an. Zunächst bestimmte eine fünfköpfige Ausreißergruppe die Szene, prominentester Fahrer war der Belgier Thomas de Gendt (Lotto-Dstny).

Das Quintett konnte zunächst einen Vorsprung von über vier Minuten herausfahren, doch am letzten Anstieg schmolz der Vorsprung rapide zusammen. Alle drei Bergwertungen sicherte sich der Norweger Markus Hoelgaard (Lidl-Trek), der damit auch das Bergtrikot gewinnen wird, sollte er am Freitag in Krakau zum Abschluss über die Ziellinie rollen.

Als es dann auf den dreimal zu befahrenden Rundkurs rund 20 Kilometer vor dem Ziel ging, war bereits klar, dass es zu einem Massensprint kommen würde. Weitere zehn Kilometer später fuhr das große Hauptfeld mit allen Spitzenfahrern dann wieder zusammen. Das Tempo machte dabei Ineos-Grenadier für seinen Kapitän Michal Kwiatkowski.

Doch der Lokalmatador sollte nicht stechen. Vielmehr war es der junge Niederländer van den Berg (EF Education-EasyPost), der sich in 4:51,27 Stunden den Sieg vor Mohoric (Bahrain-Victorious) sicherte. Dritter wurde der Portugiese Joao Almeida (UAE Emirates), für Kwiatkowski blieb nur Rang vier. Allerdings übernahm Kwiatkowski in der Gesamtwertung Rang drei vom Polen Rafal Majka (UAE Emirates), der das Tempo der Spitzengruppe nicht mitgehen konnte.

Am Donnerstag steht das Zeitfahren rund um Kattowitz über 16,6 Kilometer an. Die Polen-Rundfahrt endet am Freitag in Krakau.

5. Etappe Pszczyna - Bielsko-Biala (198,80 km)

1. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost 4:51:27 Std.; 2. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious + 0 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates; 4. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers; 5. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates; 6. Andreas Lorentz Kron (Dänemark) - Lotto Dstny; 7. Sergio Andres Higuita Garcia (Kolumbien) - Bora-hansgrohe; 8. Lewis Askey (Großbritannien) - Groupama-FDJ; 9. Cristian Scaroni (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 10. Marcin Budzinski (Polen) - Nationalteam Polen; ... 28. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers; 45. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 27; 86. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 5:46 Min.; 112. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team; 132. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 27:41; 141. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny; 143. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 144. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny; 145. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 5. Etappe

1. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious 22:29:32 Std.; 2. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 12 Sek.; 3. Michal Kwiatkowski (Polen) - Ineos Grenadiers + 18; 4. Oscar Onley (Großbritannien) - Team DSM - firmenich + 26; 5. Samuele Battistella (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 6. Sylvain Moniquet (Belgien) - Lotto Dstny; 7. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ; 8. Cristian Scaroni (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 37; 9. Lennert Van Eetvelt (Belgien) - Lotto Dstny; 10. Nicola Conci (Italien) - Alpecin-Deceuninck + 40; ... 54. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 11:30 Min.; 70. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 18:20; 96. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team + 29:32; 111. Juri Hollmann (Hürth) - Movistar Team + 34:12; 123. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto Dstny + 52:50; 125. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 52:57; 126. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto Dstny; 143. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Cofidis + 57:25; 158. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Deceuninck + 1:02:34 Std.