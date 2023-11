Van den Berg macht sich für Siewert als Mainz-Trainer stark

Mit 24 Gegentoren aus neun Spielern war Mainz 05 eine Schießbude der Liga. Das zweite Zu-null-Spiel macht Sepp van den Berg Mut. Ebenso wie der Trainerwechsel.

"Mit gemischten Gefühlen" ist van den Berg nach dem 0:0 in Darmstadt nach Hause gefahren. Ein Sieg wäre möglich gewesen im Abstiegsduell, am Ende wurde aus den erhofften drei Punkten nur einer, womit Mainz in der Tabelle hinter dem SV 98 bleibt. "Wichtig ist, dass wir wieder kein Tor bekommen haben, darauf müssen wir aufbauen", sagt der Innenverteidiger. Ein Spiel ohne Gegentor gab es für Mainz zuletzt im Frühjahr innerhalb einer Serie von zehn Partien ohne Niederlage. Jetzt sollen das 2:0 gegen Leipzig und das 0:0 in Darmstadt dazu beitragen, "dass wir uns das Selbstbewusstsein in allen Bereichen Stück für Stück zurückholen", hofft van den Berg.

Mehrere Faktoren sorgen für neue Stabilität

Dass es wieder besser klappt in der Defensive, hat mit mehreren Faktoren zu tun. "Eine kleine Anpassung ist, dass ein bisschen tiefer stehen", so der 21-Jährige, bei dem sich am Saisonstart zahlreiche Stockfehler eingeschlichen hatten, womit er allerdings nicht der Einzige war im 05-Team. Die individuellen Fehler sind wie von Geisterhand abgestellt. Der Trainerwechsel hat "in den Köpfen, in der Konzentration, einiges verändert", registriert Sportdirektor Martin Schmidt. Die Trennung von Bo Svensson auf Betreiben des Trainers hatte für die Spieler eine Art "Hallo-Wach-Effekt." "Es ist ziemlich hart, dass uns Bo verlassen hat", erklärt van den Berg, Leandro Barreiro sprach vor einer Woche sogar von "einem Schock". "Zwei Zu-null-Spiele hintereinander sind auch ein großes Kompliment ans Team, weil es eigentlich immer noch ein verunsichertes Konstrukt ist und durch den Trainerwechsel nicht alle Probleme gelöst sind", weiß Schmidt.

Der Coach ist wirklich gut, wir mögen ihn. Sepp van den Berg über Jan Siewert

"Letztes Mal war es ein großer Schritt, diesmal ein kleiner. Das sind die Schritte, die wir brauchen", betont der Sportdirektor im Hinblick auf das 2:0 gegen Leipzig und dem das 0:0 am Böllenfalltor. "Jan hat die Mannschaft übernommen und stabilisiert, zweimal zu null gespielt und vier Punkte geholt. Es spricht vieles dafür, dass es weitergeht", vermeidet Schmidt aber nach wie vor eine eindeutige Positionierung. Gleichzeitig sagt er in Bezug auf die Trainersuche: "Es gibt keine Kontakte, keine Verhandlungen, wir haben volles Vertrauen in die aktuelle Konstellation." Auch van den Berg ist angetan von Siewert: "Der Coach ist wirklich gut, wir mögen ihn."