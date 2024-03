Van den Berg gewinnt viertes Teilstück im Sprint

Der niederländische Radprofi Marijn van den Berg hat die vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Deutsche Teilnehmer spielten bei der Entscheidung keine Rolle.

Der 24-jährige van den Berg vom Team EF Education-Easy Post setzte sich nach 169,2 km in Lleida im Massensprint vor dem Belgier Arne Marit (Intermarche-Wanty) durch und feierte seinen ersten Saisonsieg. Die deutschen Profis konnten nicht in den Kampf um den Etappensieg eingreifen.

Der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar verteidigte auf dem nicht allzu anspruchsvollen Teilstück die Gesamtführung erfolgreich. Der slowenische Topstar vom UAE Team Emirates hat nach souveränen Siegen bei den beiden Bergankünften stolze 2:27 Minuten Vorsprung auf den Spanier Mikel Landa (Soudal Quick-Step).

Den Fahrern stehen bis Sonntag drei weitere Etappen bevor. Im vergangenen Jahr hatte Pogacars Landsmann Primoz Roglic in Katalonien gewonnen. Seit Anfang des Jahres fährt der 34-Jährige für das deutsche Team Bora-hansgrohe, er ist in diesem Jahr in Katalonien nicht am Start. Die fünfte Etappe führt am Freitag über 167,3 km auf hügeligem Terrain von Altafulla nach Viladecans.

4. Etappe Sort - Lleida (169,20 km)

1. Marijn Van Den Berg (Niederlande) - EF Education-EasyPost 3:40:19 Std.; 2. Arne Marit (Belgien) - Intermarché-Wanty + 0 Sek.; 3. Emils Liepins (Lettland) - Team DSM - firmenich; 4. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; 5. Axel Laurance (Frankreich) - Alpecin-Deceuninck; 6. Cyril Barthe (Frankreich) - Groupama-FDJ; 7. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 8. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R La Mondiale; 9. Orluis Aular (Venezuela) - Caja Rural-Seguros RGA; 10. Jacopo Mosca (Italien) - Lidl-Trek; ... 13. Henri Uhlig (Regensburg) - Alpecin-Deceuninck; 33. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla; 53. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 54. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe; 102. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 127. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe; 130. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny

Gesamtwertung nach 4 von 7 Etappen

1. Pogacar 17:18:31 Stunden, 2. Mikel Landa (Spanien/Soudal Quick-Step) 2:27 Minuten zurück, 3. Alexander Wlassow (Bora-hansgrohe) 2:55, 4. Lenny Martinez (Frankreich/Groupama -FDJ) 3:21, 5. Chris Harper (Australien/Jayco Alula) 3:22, 6. Enric Mas (Spanien/Movistar) 3:27, ... 47. Palzer 18:03, ... 70. Lipowitz 30:00, ... 77. Steinhauser 32:27 ... 87. Zwiehoff 35:56, ... 91. Engelhardt 37:24,... 100. Adamietz 39:40, ... 117. Uhlig 44:53.