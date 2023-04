Van de Vens Superserie reißt - setzt Kovac jetzt auf Cozza?

Bislang hat er in dieser Saison keine Minute verpasst, am Sonntag gegen Mainz 05 reißt jedoch die Superserie von Wolfsburgs Micky van de Ven. Der Niederländer fehlt gelbgesperrt - und reißt eine Lücke in die VfL-Abwehr.

Nun hat es ihn doch erwischt. Noch hat Micky van de Ven in dieser Saison nicht eine Minute verpasst, der Innenverteidiger, der am vergangenen Samstag in Bochum (5:1) für den verletzten Paulo Otavio links in der Viererkette aushalf, entwickelte sich unter Niko Kovac zum Shootingstar und Immer-Spieler. "Mein Herz lacht, ich bin begeistert", schwärmt der Trainer von seinem Abwehrmann.

Der in Bochum jedoch kurz vor Schluss beim Stand von 5:1 seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Die Folge: Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im nächsten "Europa-Endspiel" gegen Mainz fehlt der 22-Jährige. Und sorgt damit für einen personellen Engpass.

Hinten links muss Kovac improvisieren

In der Innenverteidigung stellt van de Vens Zwangspause erst mal kein großes Problem dar, wie auch schon anfangs in Bochum werden Sebastiaan Bornauw und Maxence Lacroix die Innenverteidigung bilden. Hinten links muss Coach Kovac nun aber improvisieren. Für Paulo Otavio (Syndesmoseriss) ist die Saison und voraussichtlich auch seine Zeit in Wolfsburg beendet, Kevin Paredes fehlte zuletzt wegen einer Oberschenkelzerrung. Bleibt, mal abgesehen von Yannick Gerhardt, der diese Rolle auch in der Vergangenheit schon mal übernommen hat, nur noch einer übrig: Nicolas Cozza.

Der Wolfsburger Winterneuzugang hat die Rückrunde bislang vor allem zur Eingewöhnung benötigt. In der Bundesliga wurde der Franzose, der von Montpellier HSC als Ersatz für den abgewanderten Jerome Roussillon (Union Berlin) verpflichtet wurde, bislang erst zweimal eingewechselt, so auch am Samstag in Bochum. Warum kam der 24-Jährige praktisch noch nicht zum Zug? "Nicolas ist fleißig, aber er braucht Zeit", betonte Kovac kürzlich erst. Gegen Mainz führt aber wohl kaum ein Weg vorbei an Cozza. Der schon kurz nach seiner Ankunft im Winter gesagt hatte: "Ich bin bereit." Für den ersten Startelfeinsatz in der der Bundesliga.