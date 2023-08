Van de Vens Abschied und Arnolds Kummer

Maximilian Arnold hat in zwölf Jahren beim VfL Wolfsburg schon so einige Kollegen kommen und gehen sehen. Der aktuellste Abgang spült reichlich Geld in die Kasse, reißt sportlich allerdings eine große Lücke.

Am Freitag verabschiedete er sich von seinen Kollegen in Wolfsburg, am Samstag fehlte Micky van de Ven bereits beim Wolfsburger Doppeltest gegen Sassuolo (1:1) und Celta Vigo (0:1) und machte sich auf den Weg nach England. Anfang der Woche soll der Niederländer dort beim Premier-League-Topklub Tottenham Hotspur nach erfolgreichem Medizincheck seinen ersehnten Vertrag auf der Insel unterschreiben.

Mit rund 50 Millionen Euro Ablöse spült der Innenverteidiger reichlich Geld in die Kassen des VfL - und reißt zugleich sportlich dort eine große Lücke. "Vermissen tut man so einen Spieler immer, absolut", macht Maximilian Arnold keinen Hehl aus dem Kummer über den Verlust seines Kollegen. Doch der Wolfsburger Rekordspieler (seit fast zwölf Jahren mit nunmehr 317 Bundesligapartien stets dabei) ist auch Realist und weiß um die Schnelllebigkeit des Geschäfts, auch und gerade in Wolfsburg.

"Ich habe leider schon so viele gesehen, die da waren. Dann sind sie gegangen." Kevin De Bruyne (2015 zu Manchester City) oder Felix Nmecha (in diesem Sommer zu Borussia Dortmund) nennt der Kapitän als Beispiele. "Das ist das Fußball-Geschäft." Kritik an van de Ven gibt es entsprechend von Arnold nicht. Der 22-Jährige habe es sich verdient.

Zudem spreche der zweitgrößte Transfer der Klubgeschichte für das, was am Standort Wolfsburg geschehe, so Arnold. "Daran sieht man, wie gut hier gearbeitet wird. In der obersten Etage, plus Trainerteam, plus wir als Mannschaft. Es ist auch eine Auszeichnung, wenn solche Spieler in ihrer Entwicklung Riesenschritte gemacht haben. Dann stehen sie ja nicht ohne Grund da."

Große Aufgabe für die Neuzugänge in der Abwehr

Die Kehrseite jedoch ist der drohende sportliche Substanzverlust, den der Bundesligist im Abwehrzentrum, wo Sebastiaan Bornauw und der dem Vernehmen nach ebenfalls wechselwillige Maxcence Lacroix verbleiben, mit zwei bereits getätigten Neuverpflichtungen aufzufangen versucht.

"Es sind wieder neue Spieler dabei. Die haben auch absolut ihre Qualität", so Arnold über Moritz Jenz (24, kam über eine Ausleihe an Schalke 04 vom FC Lorient/Frankreich) und Cedric Zesiger (25, Young Boys Bern). "Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass Moritz oder Cedric direkt ein Micky van de Ven sind. Davon muss man weggehen, das ist nicht möglich. Da hat Micky die Messlatte einfach sehr hoch gelegt." Man müsse abwarten, wie schnell die Neuzugänge die Herausforderungen adaptieren. "Es braucht leider Zeit."