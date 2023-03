Van de Ven: "Natürlich ist das ein Traum“

Erst die Vertragsverlängerung, dann ein ordentliches Spiel gegen Frankfurt - nur das Ergebnis am Sonntagabend passte nicht zu einer ansonsten perfekten Woche des Wolfsburger Innenverteidigers.

Fast scheint es, als habe ihm die Verlängerung seines Vertrags bis 2027 noch einmal einen Schub verliehen: Schnellster Innenverteidiger der Bundesliga war Micky van de Ven bereits vor diesem Wochenende, nun steigerte er seine Top-Speed-Marke von 35,87 Stundenkilometern gegen Eintracht Frankfurt nochmals - auf atemberaubende 36,35, die aktuell nur noch von Dortmunds Karim Adeyemi (36,65) und dem Leverkusener Moussa Diaby (36,52) übertroffen werden.

Mit frisch unterzeichnetem Arbeitspapier lieferte der 21-Jährige am Sonntagabend ein ordentliches Spiel ab (kicker-Note: 3), haderte auch nicht mit sich selbst, dafür aber mit dem Ergebnis: "Es war für mich persönlich eine perfekte Woche. Doch natürlich willst du jedes Spiel gewinnen und natürlich ist es schade, wenn du Punkte verlierst", so der Niederländer. "Wir gehen in Führung, kriegen dann zu schnell die beiden Gegentore. Das müssen wir besser machen. Mit dem 2:2-Ausgleich hoffst du dann, das Spiel in der zweiten Halbzeit noch zu gewinnen."

Van de Ven hofft auf das internationale Geschäft

Es kam nicht so, die Hessen halten mit dem Remis die Distanz zu den Wolfsburgern, die den Kampf um einen Platz im oberen Tabellendrittel jedoch noch nicht aufgeben wollen. Van de Ven: "Ich hoffe, dass wir es international schaffen. Natürlich ist das für mich als junger Spieler ein Traum. Es sind noch elf Spiele und wir müssen so viele Punkte wie möglich holen. Es ist noch aufzuholen."

Der Europapokal bleibt ein Nahziel für den 21-Jährigen. Erreichen will er es mit dem VfL, wo er ein ideales Umfeld vorfinde. "Ich habe viel Vertrauen in Wolfsburg gespürt. Ich habe jetzt jede Minute der Saison gespielt und weiß, dass ich mich hier gut entwickeln kann. Ich bin noch jung und weiß, dass ich noch viel lernen kann. Es ist erst mein erstes Jahr in der Bundesliga."

VfL-Innenverteidiger bestätigt das Interesse anderer Klubs

Ob es jedoch, wie im Vertrag fixiert, tatsächlich bis 2027 beim Arbeitsplatz Wolfsburg bleibt - das kann auch der 2021 aus Volendam gekommene Glücksgriff der Niedersachsen nicht garantieren. Der nun um zwei Jahre ausgedehnte Kontrakt enthält keine Ausstiegsklausel. Doch bereits jetzt klopften interessierte Vereine bei ihm an. "Ja, das kann ich bestätigen."

Hält Micky van de Ven derart die Spur, wird es auch künftig Offerten geben und sich für den Spieler wie für den VfL die Aussicht auf noch größeres Geld eröffnen. Zukunftsmusik! "Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Die Chance ist groß, dass ich weiter für Wolfsburg spiele. Vielleicht noch ein Jahr, vielleicht noch drei oder vier."