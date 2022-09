Van de Ven im Interview - "Kein Witz: Vor ein paar Jahren war ich noch zu langsam"

Er gehört bislang zu den wenigen positiven Erscheinungen dieser noch jungen Saison im Kader des VfL Wolfsburg: Micky van de Ven (21) kam bislang als einziger VfL-Feldspieler über die volle Spielzeit zum Einsatz - und spricht im kicker-Interview über Tempo, Träume, Vorbild de Ligt und seinen verstorbenen Berater.

Zuletzt wurden Sie im TV beim Wolfsburger 1:0-Sieg in Frankfurt fast durchgehend als Micky van de Sten bezeichnet. Herr van de Ven, müssen Sie sich in Deutschland erst noch einen Namen machen?

Echt, war das so (lacht)? Es scheint, dass ich noch nicht so bekannt bin. Aber damit kann ich leben.

In Frankfurt überragten Sie mit einer Zweikampf- und Passquote von jeweils 100 Prozent, erhielten die kicker-Note 1,5 und standen erstmals in der "Elf des Tages". Hatten Sie auch das Gefühl, ein richtig gutes Spiel gemacht zu haben?

Es war bestimmt das beste Spiel, das ich bislang für den VfL absolviert habe. Während der Begegnung hat man nicht auf dem Schirm, dass man alle Zweikämpfe gewinnt oder jeden Pass an den eigenen Mann bringt, aber es fühlte sich insgesamt schon ziemlich in Ordnung an. Entscheidend aber waren die drei Punkte und dass wir zu null gespielt haben.

Sechs Spiele, sechsmal Startelf, immer durchgespielt. Auch wenn es für den VfL nicht rund lief bisher: Ist es für Sie ein perfekter Saisonstart?

Klar, für mich persönlich hätte es nicht besser laufen können, aber ich muss immer auch auf die Mannschaft schauen. Wir hätten gerne mehr Punkte geholt, deswegen kann ich auch nicht zu 100 Prozent zufrieden sein.

In der Jugend war es so: Je größer ich wurde, desto langsamer wurde ich. Micky van de Ven

Überrascht es Sie, dass Sie der einzige VfL-Feldspieler sind, der bislang pausenlos auf dem Feld stand?

Ehrlich gesagt schon. Letztes Jahr habe ich, auch verletzungsbedingt, nur fünf Spiele gemacht. Natürlich glaube ich an mich und denke, dass ich die Qualität habe, um immer zu spielen. Trotzdem konnte ich die Entwicklung in dieser Form nicht erwarten.

Die Saison haben Sie als Linksverteidiger begonnen, nun scheinen Sie in der Innenverteidigung erst einmal gesetzt zu sein. Wo fühlen Sie sich wohler?

Der linke Außenverteidiger ist für mich kein Problem, das spiele ich manchmal auch in der U-21-Nationalmannschaft. Aber der linke Innenverteidiger ist meine favorisierte Position.

Wo John Anthony Brooks im Sommer den VfL verließ und der Klub schließlich auf die Verpflichtung eines Ersatzes verzichtete. Auch, um Sie nicht zu blockieren. Ein Vertrauensbeweis?

Auf jeden Fall. Ich hatte es schon in Betracht gezogen, dass noch ein neuer Mann kommen könnte. Und wenn da jemand für eine hohe Ablöse verpflichtet worden wäre, wäre es für mich sicher nicht einfach gewesen. Aber letztlich kam keiner mehr - das ist nicht nur Vertrauen in mich, sondern auch in Sebastiaan Bornauw und Maxence Lacroix. Ich glaube, wir sind drei junge Verteidiger mit großem Potenzial.

Sie haben in dieser Saison auch schon mit Josuha Guilavogui im Zentrum verteidigt. Mit wem spielen Sie am liebsten als Nebenmann?

Mit allen (lacht).

Mit 35,87 km/h sind Sie aktuell der drittschnellste Spieler dieser Bundesliga-Saison …

Das habe ich gesehen. Anthony Davies von Bayern und Sheraldo Becker von Union sind noch vor mir. Ich glaube schon, dass ich sogar noch ein bisschen schneller sein kann, bei meinem Ex-Klub in Volendam bin ich schon mal über 36 km/h gelaufen.

Woher kommt diese Fähigkeit? Sind Ihre Eltern Leichtathleten?

Nein (lacht). Als ich klein war, bin ich ziemlich schnell gewesen, damals habe ich als Stürmer angefangen. Aber in der Jugend war es so: Je größer ich wurde, desto langsamer wurde ich. Richtig langsam fühlte ich mich mit 15, 16, jede Drehung, jeder Sprint war schwierig.

Bei mir sah es damals nicht so aus, als würde ich es packen. Micky van de Ven

Jetzt gehören Sie zu den schnellsten Spielern der Bundesliga. Was ist passiert?

Ich habe viel an meiner Muskulatur gearbeitet, in Volendam sehr viel investiert in die Geschwindigkeit. Viele denken, bei meiner Größe von 1,93 Meter kann man nicht schnell sein, aber es geht.

Wo haben Sie heute den größten Steigerungsbedarf?

Ich muss mehr sprechen auf dem Platz, mehr dirigieren. Es gibt viele Dinge, die ich noch verbessern kann und an denen ich arbeite. Ich schaue mir auch immer meine Spiele noch mal an, um zu sehen, wo ich noch besser werden kann.

Lacroix hat in Frankfurt zum Sieg getroffen, wann erzielen Sie Ihr erstes Bundesligator?

Puh, hoffentlich bald. Aber auch an meinem Offensivkopfball muss ich arbeiten. Ich glaube, in Volendam waren es insgesamt zwei Treffer - zu wenig … Aber jetzt ist es erst mal wichtiger, dass ich stabil stehe. Die Tore kommen dann irgendwann dazu.

Ihr Vorbild Matthijs de Ligt ist da gefährlicher unterwegs.

Das ist außergewöhnlich, wie gut er auch in der Offensive ist. Als ich in der U 19 war, spielte er für Ajax, machte alle Spiele. Obwohl er nur zwei Jahre älter ist. Das hat ihn zu meinem Vorbild gemacht. Dabei sah es bei mir damals nicht so aus, als würde ich es packen.

Warum nicht?

Sie haben mir in Volendam gesagt, dass es schwer werden wird, dass die Konkurrenz für mich sehr groß ist. Kein Witz, auch für sie war ich vor ein paar Jahren noch zu langsam. Dann kam mit Wim Jonk 2019 ein neuer Trainer für die 1. Mannschaft, sah mich bei der U 19 und sagte, ich müsse einen Profivertrag erhalten. Ihm habe ich fast alles zu verdanken.

Ich habe einen Kumpel, mit dem ich sieben Jahre zusammengespielt habe. Und dessen Schwester ist Matthijs' Freundin. Micky van de Ven

Was wären Sie geworden, hätte es nicht mit der Profikarriere funktioniert?

Keine Ahnung. Zu meinen Eltern habe ich immer gesagt: Wenn ich kein Fußballer werde, weiß ich nicht, was ich machen soll. Das war immer mein Traum und mein Ziel. Ich hatte keinen Plan B.

Wovon träumen Sie heute?

Von der Champions League, wie jeder Fußballer. Und von der Nationalmannschaft, da würde ich gerne mal spielen.

Vielleicht ja mal Seite an Seite mit Bayerns de Ligt. Beim Auswärtsspiel in München haben Sie miteinander geplaudert. Wie gut kennen Sie ihn?

Ich habe einen Kumpel, mit dem ich sieben Jahre zusammengespielt habe. Und dessen Schwester ist Matthijs' Freundin. Daher kennen wir uns ein bisschen. Nach dem Spiel in München haben wir vor allem darüber geredet, wie enorm das Tempo in Deutschland ist, immer Vollgas. Das hatte er schon in seiner ersten Bayern-Woche festgestellt.

Im Sommer hatte PSV Eindhoven Interesse an Ihnen. Haben Sie sich mit einem Wechsel beschäftigt?

Nicht wirklich. PSV wollte mich auch verpflichten, als ich 2021 von Volendam zum VfL gewechselt bin, danach haben sie mich im Auge behalten. Jetzt hätte Eindhoven mich gerne für ein Jahr ausgeliehen, weil ich im ersten Jahr in Wolfsburg nur wenige Einsätze hatte. Aber ich habe viel mit unserem Sportdirektor Marcel Schäfer gesprochen, er hat mir gesagt, dass ich meine Chance bekommen werde.

Genauso ist es gekommen. Alles richtig gemacht?

Ja, definitiv.

Am Sonntag geht es gegen Union Berlin und Landsmann Sheraldo Becker. Wer ist schneller?

Das werden wir sehen (lacht). Er macht es richtig gut bei Union.

Ich habe Mino Raiola viel zu verdanken. Micky van de Ven

Vor wenigen Monaten ist mit Mino Raiola Ihr Berater gestorben. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm?

Zwei Jahre lang war er mein Berater. Nach den ersten Spielen für Volendam in der 2. Liga war er auf mich zugekommen, hatte über meinen Vater Kontakt aufgenommen. Wir sind dann als Familie nach Monte-Carlo geflogen, wo er lebte. Es wurde ein sehr enges Verhältnis, im Sommer 2021, in dem ich schließlich nach Wolfsburg gewechselt bin, hatte ich fast jeden Tag Kontakt zu ihm. Ich habe ihm viel zu verdanken, habe großen Respekt vor dem, was er geleistet hat.

Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben?

Mino hat immer gesagt: Du musst entscheiden, was du willst, hör auf dein Gefühl. Er hat mir da nicht reingeredet, sondern gesagt, dass er immer hinter mir steht, egal, wie ich mich entscheide. Das hilft mir auch heute noch.