Van de Ven droht Saison-Aus - und Kohfeldt ein Abwehrproblem

Der VfL Wolfsburg muss voraussichtlich für den Rest der Saison auf Verteidiger Micky van den Ven (20) verzichten. In der Abwehr droht Trainer Florian Kohfeldt ein personeller Engpass.

Er war erst wenige Sekunden auf dem Feld am Sonntag gegen Greuther Fürth (4:1), da geschah es. Micky van de Ven, in der 85. Minute für John Anthony Brooks eingewechselt, passte den Ball die linke Außenlinie entlang, bekam dabei einen leichten Stoß von Dickson Abiama in den Rücken. Nichts Wildes, allerdings eine Aktion mit schwerwiegenden Folgen: Van de Ven zog sich eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu, im schlimmsten Fall ist die Saison für den jungen Niederländer bereits beendet.

Van de Ven als erster Ersatzmann der Dreierkette

Ein Ausfall, der Florian Kohfeldt in Zukunft ein echtes Abwehrproblem bescheren könnte. Der Trainer hat sich aktuell auf eine Dreierkette in der Defensive festgelegt, gebildet wird diese von Maxence Lacroix, Sebastiaan Bornauw und Brooks. Van de Ven war der Ersatzmann, gegen Fürth kam der im Sommer vom FC Volendam verpflichtete Linksfuß zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz. Nun droht ein personeller Engpass. Was, wenn ein Spieler aus dem gesetzten Trio ausfällt?

Gelbe Gefahr in der VfL-Abwehrreihe

Unwahrscheinlich ist das nicht. Lacroix flog in dieser Spielzeit bereits zweimal vom Feld, hat bislang aber wie Brooks immerhin erst eine Gelbe Karte kassiert. Bornauw ist wiederum schon dreimal verwarnt, eine Gelbsperre womöglich nicht mehr in ganz weiter Ferne. Fällt einer aus, könnte Kohfeldt entweder seine Formation verändern und zur Viererkette zurückkehren oder er muss auf Kaderalternativen zurückgreifen.

Mbabu oder Gerhardt keine Idelallösung für die Defensive

Als fünfter Innenverteidiger gehört noch der 18-jährige Anselmo Garcia MacNulty zum Aufgebot, der bislang jedoch einzig im Training und in Testspielen Profierfahrung gesammelt hat. Zudem könnten noch Spieler wie Kevin Mbabu oder Yannick Gerhardt in die Abwehrkette rücken - was jedoch alles andere als eine Ideallösung wäre.