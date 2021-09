Van Bommels positive Bestandsaufnahme

"Nur" ein Punkt gegen noch sieglose Frankfurter, die Tabellenführung abgegeben - für Wolfsburgs Mark van Bommel bot dies trotzdem keinen Anlass zur Klage. Der Trainer sieht sein Team auf einem guten Weg. Garantien, dass es so weiterhäuft, gebe es allerdings nicht.

Eine schwierige Vorbereitung mit schlechten Resultaten, dann der fulminante Start in der Bundesliga, nun in der Champions League in Lille (0:0) und in der Bundesliga gegen Frankfurt (1:1) in durchwachsenen Spielen zwei Punkteteilungen - nach diesem Mix unterschiedlicher Erträge zieht Mark van Bommel eine kleine Bestandsaufnahme.

"Es ist ein ständiger Prozess. Das sieht man bei jedem Trainer, der neu in der Bundesliga anfängt", sagt der 44-Jährige, der das Amt als Trainer in Wolfsburg im Sommer von seinem Vorgänger Oliver Glasner übernommen hatte. Ähnlich wie seinem Kollegen, der jetzt in Frankfurt tätig ist und am Sonntagabend einen Punkt von seiner alten Wirkungsstätte mitnahm, ergehe es auch ihm, so van Bommel. "Es ist nicht so einfach, dass es gleich wieder läuft. Es kostet sehr viel Arbeit und sehr viele Trainingsstunden. Ich bin froh, dass wir 13 Punkte haben. Und die Mannschaft ist gut. Wenn man das Spiel gegen Frankfurt nimmt: Das sieht gut aus."

Das sei in der Saisonvorbereitung mit den dürftigen Testspielen noch anders gewesen. Van Bommel: "Die EM-Fahrer mussten noch zurückkommen, andere haben länger Urlaub gehabt. Wir haben bewusst schwerere Gegner gesucht. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt, aber wir waren intern überhaupt nicht unruhig."

Dann verlor man zwar mit Xaver Schlager durch dessen Knieverletzung einen wichtigen Mann für längere Zeit, gewann aber mit Dodi Lukebakio und Luca Waldschmidt auch noch zwei starke Spieler hinzu. Positive Folge nun für den Niederländer: "In der Liga spielen wir auf einem ordentlichen Niveau, glaube ich. Vielleicht schon mehr als ordentlich. Aber es gibt keine Garantie, dass wir so weitermachen. Es ist ein ständiges Hin und Her. Jetzt hätten wir gewinnen müssen und holen einen Punkt. Anderswo gewinnt man, wo man hätte verlieren müssen."

Immerhin, das Feld für eine ordentliche Saison scheint Mark van Bommel in Wolfsburg bereitet zu haben. Dass an diesem Wochenende die Tabellenführung abgegeben werden musste, lässt ihn unbeeindruckt. Es wird weitergearbeitet. Viel Zeit zum Durchschnaufen und Nachjustieren bleibt ohnehin nicht. Nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim wartet nur vier Tage später in der Königsklasse mit dem FC Sevilla international die nächste große Herausforderung.