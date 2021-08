Van Bommel über Brekalo: "Ich bin froh, dass er da ist"

Josip Brekalo ist noch immer in Wolfsburg, und plötzlich ist er sogar wieder wichtig. Der Kroate rettete den VfL im DFB-Pokal bei Preußen Münster (3:1 n. V.) mit seinem Ausgleichstreffer kurz vor Schluss zumindest vor einer sportlichen Blamage.

Hätte er nicht in letzter Minute die Flanke von Kevin Mbabu mit dem rechten Fuß in die Münsteraner Maschen gedroschen, heute würde Fußball-Deutschland über die Pokal-Blamage des VfL Wolfsburg diskutieren. Josip Brekalo aber rettete seine Mannschaft in die Verlängerung, in der sich der VfL sportlich zwar durchsetzte, durch die mittlerweile vieldiskutierte und vor dem Sportgericht gelandete Wechsel-Posse aber zur bundesweiten Lachnummer wurde.

Ein Wechsel von Brekalo scheint noch weit entfernt

Ob Brekalo sein Lachen bald zurückgewinnt, werden die nächsten Wochen zeigen. In der Vorbereitung wirkte der Kroate eher unglücklich, was damit zusammenhängen dürfte, dass er gerne den VfL verlassen würde. Dies hinterlegte er bei der sportlichen Führung, zuletzt meldete sich der interessierte FC Turin bei den Niedersachsen und hinterlegte ein erstes Interesse. Mehr passiert ist seither jedoch nicht, ein Wechsel scheint noch weit entfernt.

Der Serie-A-Klub muss erst einmal Geld einnehmen, um einen Mann wie Brekalo verpflichten zu können. Über dessen Potenzial gibt es keine zwei Meinungen, über seine fehlende Konstanz und Wankelmütigkeit jedoch auch nicht. 15 Millionen Euro ruft der VfL für den kroatischen A-Nationalspieler auf und wartet nun, was passiert.

Ich kann nicht entscheiden, was der einzelne Spieler im Kopf hat. Mark van Bommel

Trainer Mark van Bommel muss mit dieser Situation leben - und kann dies offenbar auch. "Das Thema hat jeder Verein bis zum Ende des Transferfensters", sagt der Niederländer. In der Generalprobe gegen Atletico Madrid (1:2) hatte der Coach noch auf Brekalo verzichtet, in Münster dann brachte er ihn als Joker und lag damit gut. Wie geht er um mit dem 23-Jährigen, der am liebsten ganz woanders wäre als in Wolfsburg? "Ich bin froh, dass er da ist und uns hilft. Josip ist ein guter Fußballspieler. Ich kann nicht entscheiden, was der einzelne Spieler im Kopf hat." Wichtig ist für den Fußballlehrer, dass Brekalo trotz aller Nebengeräusche auf dem Rasen seine Leistung bringt. "Wenn er bei uns ist, muss er 100 Prozent geben", betont van Bommel. "Mehr kann ich von ihm nicht verlangen."